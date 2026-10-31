PSG : Hakimi freine Paris, le dossier de sa prolongation se tend

Le PSG a récemment pris la température auprès d’Achraf Hakimi au sujet d’une nouvelle prolongation. Le latéral marocain et son entourage ne ferment pas la porte, mais ils ne souhaitent pas accélérer les discussions à ce stade.

Le PSG sonde le clan Hakimi

Le Paris Saint-Germain travaille déjà sur l’avenir d’Achraf Hakimi. Selon les informations de @_BeFootball, qui relaie L’Équipe, la direction parisienne a approché le joueur et son entourage ces dernières semaines afin d’évoquer une éventuelle prolongation de contrat.

Il ne s’agit toutefois pas encore d’une négociation proche de son dénouement. Le Marocain et ses représentants ont freiné les échanges, considérant qu’il reste suffisamment de temps avant de penser à parapher un nouveau bail. Une position qui ne ressemble donc pas à une rupture, mais plutôt à une volonté de ne pas se précipiter.

Le PSG a pris la température ces dernières semaines avec Achraf Hakimi pour une prolongation. Le joueur et son entourage ont freiné les discussions, estimant qu’il reste suffisamment de temps. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2116321490069061782

Le clan Hakimi temporise deux ans après le dernier accord

Cette prudence intervient deux ans après la dernière prolongation du défenseur parisien. Le PSG cherche ainsi à anticiper dans un dossier important, sans être pour autant confronté à une urgence immédiate d’après les éléments communiqués. Du côté du joueur, le calendrier ne justifie manifestement pas encore d’entrer dans une phase décisive.

La situation reste donc sensiblement différente d’un refus de poursuivre l’aventure. À ce stade, aucune fermeture définitive n’est rapportée. Hakimi et son entourage souhaitent simplement laisser passer du temps avant de revenir autour de la table, alors que le club avait déjà offert un contrat particulièrement valorisant au latéral marocain.

Paris veut garder la main sur un cadre

En prenant ainsi les devants, le PSG affiche sa volonté de conserver la maîtrise du calendrier. Une prolongation permettrait au club de sécuriser encore davantage l’avenir d’un élément majeur de son effectif, mais la direction parisienne devra composer avec la stratégie du clan Hakimi.

Ce premier contact constitue surtout une prise d’informations. Paris connaît désormais la position de son joueur : le moment n’est pas encore venu pour engager des discussions approfondies. Le dossier devrait rester ouvert, avec la possibilité pour les différentes parties de reprendre les échanges lorsque le Marocain et ses représentants jugeront le contexte plus opportun.

Un dossier à suivre sans urgence immédiate

En l’absence d’accord rapide, le PSG devra faire preuve de patience. Rien n’indique pour l’heure qu’un bras de fer se prépare entre le club et Hakimi. La temporisation de son entourage oblige simplement Paris à différer ses plans, deux ans seulement après la précédente prolongation.

Le message envoyé par le joueur est donc mesuré : il ne repousse pas le principe d’un nouveau contrat, mais refuse d’en faire une priorité immédiate. Pour le PSG, le chantier est lancé sans être encore entré dans sa phase la plus concrète.