PSG Mercato : deux bonnes nouvelles tombent pour Luis Enrique

Le PSG accélère pour sécuriser deux de ses jeunes talents ! Selon les informations de Fabrice Hawkins (RMC Sport), les dirigeants parisiens ont entamé des discussions pour prolonger Quentin Ndjantou et faire signer son premier contrat professionnel à David Boly. Deux dossiers importants pour Luis Enrique, bien décidé à continuer de faire confiance aux jeunes issus du centre de formation.

Le Paris Saint-Germain prépare déjà son avenir ! Si les supporters parisiens attendent toujours de connaître les prochaines recrues du club de la capitale, Luis Campos s’active également en coulisses pour conserver les meilleurs éléments du centre de formation. Et deux jeunes joueurs pourraient prochainement être récompensés par la direction parisienne.

Après les belles réussites de Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu, qui ont su gagner la confiance de Luis Enrique, le PSG entend poursuivre sa politique de valorisation des Titis. Cette fois, ce sont Quentin Ndjantou et David Boly qui se retrouvent au cœur des discussions. Deux profils prometteurs que le champion de France souhaite installer durablement dans son projet sportif. Foot01

Ndjantou bientôt prolongé pour cinq ans, Boly vers son premier contrat pro !

Selon les informations dévoilées par Fabrice Hawkins sur RMC Sport, le PSG a déjà engagé des négociations pour prolonger Quentin Ndjantou de cinq années supplémentaires. L’attaquant parisien, qui évolue dans un secteur particulièrement concurrentiel, semble donc avoir convaincu ses dirigeants de miser sur lui à long terme.

Mais ce n’est pas tout ! En parallèle, Luis Campos travaille également sur un autre dossier important : la signature du premier contrat professionnel de David Boly.

Le jeune défenseur droit aurait lui aussi la ferme intention de poursuivre son aventure dans la capitale. Toujours selon Fabrice Hawkins, Boly considère même le PSG comme le plus grand club du monde et souhaite s’inscrire dans la durée sous les couleurs parisiennes. Une excellente nouvelle pour les dirigeants, qui pourraient rapidement verrouiller deux éléments importants de leur nouvelle génération.

Luis Enrique tient peut-être le futur concurrent d’Hakimi !

Si la prolongation de Ndjantou représente un investissement sur l’avenir, le dossier David Boly pourrait également répondre à un besoin sportif bien identifié au PSG.

Au poste de latéral droit, Achraf Hakimi reste la référence incontestable. Mais le Marocain ne dispose pas d’une véritable doublure de métier dans l’effectif parisien, obligeant parfois Luis Enrique à trouver des solutions alternatives.

David Boly pourrait donc progressivement s’imposer comme une option intéressante pour épauler Hakimi, tout en poursuivant son apprentissage au plus haut niveau. Une perspective qui correspond parfaitement à la philosophie de Luis Enrique, lequel n’hésite pas à responsabiliser les jeunes joueurs lorsqu’ils répondent à ses exigences.

Reste désormais à finaliser les discussions. Pour l’heure, aucun des deux accords n’a encore été officialisé, mais les négociations engagées témoignent de la volonté du PSG de sécuriser ses jeunes talents.

Avec Ndjantou et Boly, Paris entend surtout éviter de voir deux nouveaux Titis lui échapper. Un signal fort envoyé à son centre de formation et une preuve supplémentaire que le club de la capitale ne compte plus uniquement sur les grands noms du mercato pour construire son avenir.

À Paris, les prochaines signatures pourraient donc venir directement du centre de formation !