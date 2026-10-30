OL : coup de tonnerre pour Fonseca, un géant européen veut l’arracher à Lyon !

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Alors que l’OL envisage de prolonger Paulo Fonseca, une menace inattendue débarque du Portugal ! Le Sporting CP aurait fait de l’entraîneur lyonnais sa priorité pour remplacer Rui Borges, dont l’avenir s’assombrit sérieusement. Et un dossier financier à 6,4 millions d’euros pourrait même faciliter les discussions entre les deux clubs.

L’Olympique Lyonnais va-t-il perdre Paulo Fonseca en pleine saison ? Alors que les dirigeants rhodaniens travaillent depuis plusieurs semaines sur une éventuelle prolongation de leur entraîneur, une nouvelle particulièrement inquiétante vient de tomber. Le technicien portugais serait désormais dans le viseur du Sporting Portugal, bien décidé à retrouver des couleurs après un début de saison décevant.

Selon les informations de Flashscore, relayées par Foot01, Paulo Fonseca serait tout simplement la priorité des dirigeants lisboètes pour succéder à Rui Borges. Actuellement troisième de son championnat, à neuf points du FC Porto, le Sporting commence sérieusement à s’impatienter. Et son entraîneur, en poste depuis décembre 2024, pourrait rapidement en faire les frais.

Le Sporting fonce sur Fonseca, un dossier à 6,4 M€ pourrait tout changer !

Si Rui Borges n’a pas encore été officiellement licencié, les prochains matchs face à Casa Pia, au Shakhtar Donetsk et à Moreirense pourraient s’avérer décisifs pour son avenir. En coulisses, le Sporting anticiperait déjà son éventuel départ avec un nom tout en haut de sa liste : Paulo Fonseca.

Et le plus inquiétant pour l’OL, c’est que les deux clubs auraient un dossier financier susceptible de faciliter les négociations. Selon Flashscore, Lyon devrait encore verser 6,4 millions d’euros au Sporting dans le cadre du transfert d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen, pour 33,6 millions d’euros.

Une somme importante qui pourrait servir de levier dans d’éventuelles discussions autour du technicien portugais. Sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2027, Fonseca ne pourrait pas rejoindre librement le Sporting en cours de saison. Mais un arrangement financier entre les deux formations pourrait être envisagé.

L’OL veut prolonger Fonseca, mais le danger se rapproche !

Cette offensive potentielle arrive au plus mauvais moment pour les Gones. Le 19 octobre dernier, après la victoire face à Nice (2-1), Matthieu Louis-Jean avait confirmé que des discussions étaient en cours pour prolonger Paulo Fonseca.

« On discute toujours avec le coach. C’est en cours, on discute, on échange. On a toujours dit qu’on prenait notre temps », avait expliqué le directeur sportif lyonnais.

Une tranquillité qui pourrait désormais être bousculée par l’intérêt du Sporting. Car si l’entraîneur de 53 ans semble apprécié à Lyon, l’opportunité de retrouver son pays et de prendre les commandes d’un club habitué aux compétitions européennes pourrait représenter une proposition séduisante.

Reste à savoir si Fonseca serait prêt à quitter le navire lyonnais en pleine saison, lui qui avait déjà rejoint l’OL en janvier 2025 pour succéder à Pierre Sage.

Pour l’heure, aucun départ n’est acté et aucune offre officielle du Sporting n’a été annoncée. Mais cette nouvelle piste pourrait mettre la pression sur les dirigeants lyonnais, qui espèrent toujours conserver leur entraîneur au-delà de juin 2027.

À Lyon, le dossier Fonseca pourrait donc connaître un rebondissement inattendu dans les prochaines semaines. Et Matthieu Louis-Jean pourrait bien devoir accélérer les négociations pour éviter une mauvaise surprise.