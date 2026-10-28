OL : enfin deux bonnes nouvelles pour Fonseca avant Angers !

Alors que les blessures s’accumulent à l’OL, Paulo Fonseca a reçu deux excellentes nouvelles avant la réception d’Angers.

Battue lundi dernier sur la pelouse du Paris Saint-Germain (2-0), à l’occasion de la huitième journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais traverse une période compliquée, notamment en raison des nombreuses blessures qui déciment son effectif. Confronté à une infirmerie bien remplie depuis plusieurs semaines, Paulo Fonseca a toutefois reçu deux bonnes nouvelles ce mercredi, à quatre jours de la réception du SCO d’Angers, prévue dimanche (17h15) pour le compte de la neuvième journée de championnat. De quoi redonner un peu le sourire à l’entraîneur des Gones, qui espère rapidement retrouver davantage de solutions.

Tagliafico et Bidstrup ont repris l’entraînement collectif !

En effet, Nicolás Tagliafico et Mads Bidstrup étaient tous les deux présents à l’entraînement collectif de l’OL ce mercredi. Absent face au PSG en raison d’un coup reçu au genou, le milieu de terrain danois semble avoir récupéré de sa blessure et se rapproche d’un retour à la compétition. De son côté, le latéral gauche argentin a lui aussi retrouvé les terrains avec ses coéquipiers. Initialement annoncé indisponible pendant environ trois semaines, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam paraît donc en avance sur son programme de reprise. Deux nouvelles particulièrement encourageantes pour Paulo Fonseca, qui pourrait bientôt récupérer des éléments importants de son effectif.

Reste désormais à savoir si Nicolás Tagliafico et Mads Bidstrup seront suffisamment remis pour figurer dans le groupe lyonnais face à Angers dimanche prochain. Si leur participation à la séance collective constitue un signal rassurant, leur présence pour cette rencontre reste encore à confirmer. Après la défaite concédée au Parc des Princes, l’OL tentera de renouer avec la victoire devant son public et de repartir de l’avant en Ligue 1. Dans cette optique, les possibles retours de l’Argentin et du Danois représenteraient un renfort bienvenu pour Paulo Fonseca, dont les choix ont été considérablement limités par les blessures ces dernières semaines.