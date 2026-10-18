Bruno Genesio n’aborde pas le périlleux déplacement de l’OM à Angers (dimanche, 15h) dans les meilleures conditions.

La défaite contre l’Olympiakos a laissé des traces à l’OM. Malgré plusieurs occasions après la pause, les Marseillais n’ont pas réussi à revenir au score et ont concédé une deuxième défaite consécutive en Ligue Europa.

Un triple changement offensif sans effet à l’OM

Au coup de sifflet final, Bruno Genesio n’a pas caché sa frustration, notamment concernant les changements effectués en seconde période. À la veille jours du déplacement à Angers, dimanche à 15h, l’entraîneur marseillais attend une réaction de son groupe. Alors que l’OM était mené 0-1, Bruno Genesio a tenté de relancer son équipe en modifiant son animation offensive. Amine Harit, Amine Gouiri et Faris Moumbagna ont notamment été sollicités pour apporter davantage de danger. Mais le résultat n’a pas été celui espéré.

Les entrants n’ont pas suffisamment pesé sur la rencontre pour permettre à l’OM de revenir au score. Ulisses Garcia et Geoffrey Kondogbia n’ont pas non plus réussi à inverser la tendance. Pour Genesio, cette incapacité à faire la différence avec les joueurs frais constitue une véritable déception. L’entraîneur pensait pouvoir s’appuyer sur la profondeur de son banc pour changer le scénario du match, mais l’OM est finalement resté muet.

Genesio annonce une explication avec ses joueurs

En conférence de presse, le technicien de l’OM a reconnu qu’il attendait beaucoup plus de certains de ses remplaçants. « Oui, j’en parlerai avec eux le moment voulu car j’attendais autre chose », a-t-il soufflé devant les journalistes. Une déclaration qui témoigne de son mécontentement, même si Genesio n’a pas publiquement désigné les joueurs concernés par cette mise au point. Le coach entend manifestement revenir avec eux sur leur entrée en jeu et sur ce qu’il attend de leur contribution au collectif. L’objectif n’est pas seulement de pointer les erreurs individuelles, mais aussi de comprendre pourquoi les changements n’ont pas permis à l’OM de retrouver davantage d’efficacité. Les trois joueurs offensifs se retrouvent forcément au centre des interrogations après cette rencontre. Harit et Gouiri revenaient notamment dans un contexte de reprise progressive.

Genesio a expliqué que les deux joueurs avaient peu travaillé avant le match précédent et qu’il ne souhaitait pas leur imposer trop rapidement un enchaînement de titularisations. Leur utilisation doit donc aussi être replacée dans ce contexte physique. Pour Moumbagna, l’enjeu est différent : l’attaquant devait profiter de son temps de jeu pour apporter une présence supplémentaire dans la surface et aider Marseille à revenir au score. Aucun des trois n’a toutefois réussi à changer le cours du match. Et avec une rencontre importante qui approche, la concurrence pourrait s’intensifier. La mise au point annoncée par Genesio pourrait ainsi servir d’avertissement avant le prochain rendez-vous. À Marseille, le message est clair : le statut ne suffira pas. Chacun devra répondre présent pour aider l’OM à repartir de l’avant.