Si Bruno Genesio semble l’homme de la situation à l’OM, il ne serait plus intouchable sur le banc marseillais.

L’OM est à un premier tournant de sa saison. Après un début d’exercice déjà compliqué, les Marseillais ont enchaîné les désillusions, avec six défaites en huit rencontres toutes compétitions confondues selon le bilan évoqué dans les dernières analyses.

Six matches pour sauver la situation de l’OM

La défaite contre l’Olympiakos (0-1) a encore accentué la pression autour de Bruno Genesio, alors que l’équipe peine à convaincre aussi bien dans les résultats que dans le contenu. Longtemps présenté comme l’homme capable de remettre le club sur les rails, le technicien ne serait plus intouchable. Selon Foot365, Genesio se serait lui-même fixé six rencontres pour inverser la tendance avant la trêve internationale. Un ultimatum qui, s’il n’a pas été officiellement confirmé par l’OM, donne une idée de l’urgence du moment. Le calendrier ne laisse effectivement que peu de répit aux Olympiens : Angers en Ligue 1, Sturm Graz en Ligue Europa, puis Le Havre et Toulouse au Vélodrome. Marseille devra ensuite affronter le Bayer Leverkusen en Europe avant un déplacement particulièrement attendu à Lens, le 8 novembre.

Cette série de rendez-vous sera déterminante. L’OM doit à la fois remonter au classement du championnat et éviter de compromettre davantage sa campagne européenne. Les critiques ne concernent plus uniquement les performances individuelles. Sur La Chaîne L’Équipe, Dave Appadoo a directement mis en cause le discours et la gestion de l’entraîneur marseillais : « J’avais dit que le risque était de déprécier ses joueurs, et j’ai l’impression qu’ils ont fini par se sentir dépréciés. »

Le journaliste estime que certaines déclarations de Genesio ont pu fragiliser la confiance du groupe. Il considère également que l’entraîneur ne peut pas se dédouaner de ses propres responsabilités en pointant les limites de son effectif. « Parce qu’on ne me fera pas croire qu’il n’y a que des pieds carrés, il y a aussi des internationaux, il y a moyen de mieux faire. » Une analyse sévère, qui rejoint les interrogations autour du fonctionnement collectif de l’OM. Pour Appadoo, le problème ne peut pas être expliqué uniquement par le niveau des joueurs : l’entraîneur doit lui aussi se remettre en question.

Un effectif qui doit montrer davantage à l’OM

Les difficultés marseillaises sont pourtant multiples. Le manque d’efficacité offensive, les erreurs défensives et les problèmes de maîtrise au milieu ont régulièrement coûté cher à l’équipe. Les blessures ont également réduit les options de Genesio, notamment dans l’entrejeu, où Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi ont manqué plusieurs rencontres. Mais ces circonstances ne suffisent plus à calmer les critiques.

Le club attend désormais des signes concrets : davantage de cohérence dans le jeu, une équipe capable de contrôler ses temps faibles et des résultats qui permettent de retrouver un minimum de sérénité. Les six prochains matchs pourraient donc peser lourd dans la suite de son aventure marseillaise. Une victoire contre Angers (dimanche, 15h) ne suffirait pas forcément à tout effacer, mais elle permettrait de relancer une dynamique avant les rendez-vous européens et le déplacement à Lens.

Pour Genesio, le temps des explications semble désormais laisser place à celui des résultats. À Marseille, il faudra rapidement prouver que l’OM peut encore sauver sa saison — et que son entraîneur reste bien l’homme de la situation.