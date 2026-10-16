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OM Mercato : Lorenzi a flairé une opportunité en or à 0 € pour cet hiver !

Par William Tertrin - 16 Oct 2026, 22:00

En fin de contrat avec Grêmio en décembre 2026, l’ailier belgo-ghanéen Francis Amuzu serait suivi par l’OM, qui pourrait tenter un joli coup sur le marché des transferts.

L’OM prépare-t-il un gros coup sur le marché des joueurs libres ? Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, Francis Amuzu serait dans le viseur de l’OM en vue du mercato hivernal. À 27 ans, l’ailier de Grêmio est une piste très alléchante, alors que sa situation contractuelle peut lui permettre de changer de club sans indemnité de transfert dès le mois de janvier.

L’OM surveille la situation de Francis Amuzu

Arrivé à Grêmio en février 2025 après plusieurs saisons à Anderlecht, Francis Amuzu s’est progressivement imposé au sein du club brésilien. L’ailier, capable d’évoluer sur les deux côtés, a notamment apporté de la vitesse, de la percussion et de la profondeur à son équipe. Cette saison, il compte d’ailleurs 8 buts et 6 passes décisives en 46 matchs.

Le principal atout de ce dossier reste la fin de son contrat prévue le 31 décembre prochain. Si cette échéance se confirme sans prolongation, Amuzu pourrait représenter une opportunité intéressante pour renforcer le secteur offensif marseillais à moindre coût. Une véritable aubaine pour l’OM, dont les finances restent particulièrement fragiles. Malgré plusieurs départs lors du dernier mercato estival, le club marseillais n’a pas été en mesure d’enregistrer la moindre nouvelle recrue.

Anderlecht et l’Arabie saoudite également sur le coup

L’OM ne serait toutefois pas seul dans ce dossier. Son ancien club, Anderlecht, envisagerait également de récupérer l’ailier, tandis que l’Union Saint-Gilloise et plusieurs formations saoudiennes seraient attentives à sa situation.

Cette concurrence pourrait compliquer les plans marseillais, notamment si plusieurs clubs proposent au joueur des conditions salariales attractives, ce que ne peut pas vraiment faire l’OM.

Un renfort offensif pour le mercato d’hiver ?

Pour l’OM, Francis Amuzu pourrait constituer une option supplémentaire sur les ailes grâce à sa vitesse et à sa capacité à provoquer en un contre un. Son expérience en Belgique et au Brésil représente également un élément intéressant dans l’évaluation de son profil.

Reste à savoir si la direction marseillaise décidera de passer à l’action et si le joueur privilégiera un retour en Europe. Le dossier Amuzu pourrait ainsi s’inviter dans les discussions du mercato OM dès janvier prochain, à condition que les intérêts évoqués se transforment en démarches concrètes.

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