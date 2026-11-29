Après la victoire 2-0 à Auxerre, Bruno Genesio affiche le quatrième meilleur total de points après 12 journées de Ligue 1 parmi les entraîneurs de l’OM sous Frank McCourt.

L’OM poursuit son début de saison sous Bruno Genesio. Vainqueur à Auxerre (2-0) ce dimanche lors de la 12e journée de Ligue 1, l’OM totalise désormais 21 points et occupe provisoirement la troisième place du championnat.

Et selon les statistiques publiées par le compte Stats Foot sur X, Genesio se classe désormais quatrième parmi les entraîneurs ayant obtenu le plus de points après leurs 12 premiers matchs de Ligue 1 sur le banc marseillais depuis l’arrivée de Frank McCourt. Une performance assez folle, surtout au vu des moyens (inexistants) du dernier mercato estival comparé à ses prédécesseurs.

Jorge Sampaoli conserve la première place avec 24 points, devant Igor Tudor et Roberto De Zerbi, qui en comptaient chacun 23. Bruno Genesio suit avec 21 unités, soit seulement trois points de moins que Sampaoli.

Une victoire qui confirme la dynamique marseillaise

À l’Abbé-Deschamps, Amine Gouiri a rapidement ouvert le score avant qu’Igor Paixão ne double la mise sur penalty juste avant la pause, après l’expulsion d’Axel Tuanzebe.

Avec sept victoires en douze rencontres de championnat, Marseille se maintient sur le podium provisoire. Si Genesio reste derrière ses trois prédécesseurs dans ce classement, son début de saison le place néanmoins à proximité des meilleures performances de l’ère McCourt malgré des premiers matchs compliqués.

Un bilan encourageant pour l’OM, qui devra désormais confirmer sa régularité dans la durée.