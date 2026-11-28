Le dossier européen de l’OM connaît un nouveau rebondissement. Après les sanctions infligées à la suite des incidents face au Levski, les dirigeants du club bulgare demandent désormais que Marseille soit exclu des compétitions européennes.

Le Levski réclame l’exclusion de l’OM

La victoire de l’OM contre le Levski (1-0), mercredi, continue de faire parler en dehors du terrain. Selon les informations relayées par Foot Mercato, les dirigeants du club bulgare réclament désormais l’exclusion de Marseille des compétitions européennes.

Cette demande constitue le nouvel épisode d’un dossier déjà très lourd pour le club phocéen. Elle va surtout beaucoup plus loin qu’une sanction financière ou qu’une fermeture de tribune puisqu’elle vise directement la présence de l’OM sur la scène continentale.

Une nouvelle offensive après les sanctions

On vous en parlait ce samedi : de très lourdes sanctions de l’UEFA avaient déjà frappé l’OM après les incidents survenus en marge de cette rencontre. La sortie des dirigeants du Levski ajoute donc une pression supplémentaire autour du club marseillais.

À ce stade, la source fait état d’une demande formulée par le Levski, et non d’une nouvelle décision de l’instance européenne. Il convient donc de distinguer la position défendue par le club bulgare des mesures déjà prononcées par l’UEFA. Aucun nouveau verdict concernant une éventuelle exclusion de Marseille n’est mentionné.

Une enquête ouverte à Marseille

Le volet sportif et disciplinaire n’est pas le seul à peser dans ce dossier. Vendredi, le parquet de Marseille a annoncé l’ouverture d’une enquête pour « violences volontaires aggravées » après les incidents de la veille, comme l’a rapporté La Minute OM.

Le parquet de Marseille annonce l’ouverture d’une enquête pour « violences volontaires aggravées » après les incidents. — @LaMinuteOM_ https://twitter.com/LaMinuteOM_/status/2126283327870992816

Cette procédure judiciaire évolue séparément du dossier examiné sur le plan européen. Elle confirme néanmoins que les conséquences de la soirée ne se limitent plus au seul résultat sportif obtenu par les hommes de l’OM.

Une menace à prendre au sérieux

La requête du Levski ne vaut donc pas exclusion automatique. Elle montre en revanche que le club bulgare entend maintenir la pression et obtenir une réponse plus sévère contre Marseille. Pour la direction phocéenne, l’enjeu est majeur puisque toute nouvelle procédure européenne pourrait avoir des conséquences sportives et institutionnelles.

L’OM reste désormais dans l’attente des éventuelles suites données à cette demande. Après les premières sanctions et l’ouverture de l’enquête judiciaire, le dossier est encore loin d’être refermé.