L’UEFA ne se montrera pas clémente envers l’OM après les incidents survenus au Vélodrome contre le Levski Sofia jeudi en Ligue Europa (1-0).

La victoire de l’OM contre le Levski Sofia est presque passée au second plan. Jeudi soir, avant le coup d’envoi, des supporters marseillais ont quitté le Virage Sud pour rejoindre une tribune latérale où étaient installés environ 200 supporters bulgares, en dehors du parcage visiteurs.

Les huis clos pendent au nez de l’OM

Ce dernier avait été limité à 500 personnes sur décision de la préfecture. Une configuration qui avait déjà fait craindre des tensions entre les deux camps. La situation était particulièrement sensible en raison du contexte autour des groupes de supporters. Les ultras marseillais affichent historiquement leur opposition au fascisme, tandis que certains supporters du Levski Sofia sont associés à des mouvances d’extrême droite. Des saluts nazis, des gestes racistes et une banderole portant le terme « remigration » ont notamment été signalés dans le parcage bulgare. Les affrontements survenus avant la rencontre ont donc rapidement pris une dimension qui dépasse le simple cadre sportif.

Dès jeudi soir, l’OM a condamné les violences, tout en soulignant que le déroulement de la rencontre n’avait pas été perturbé. Mais cette position ne devrait pas suffire à éviter une sanction. L’UEFA a ouvert une procédure disciplinaire et pourrait désormais examiner les responsabilités du club dans l’organisation de la rencontre. Le précédent de novembre 2025, lors des incidents contre l’Atalanta Bergame, pourrait également peser lourd. À l’époque, l’OM avait écopé d’une fermeture partielle du Virage Sud pour un match, ainsi que d’une autre sanction avec sursis assortie d’une période probatoire de deux ans. Les nouveaux débordements pourraient donc entraîner la mise à exécution de cette sanction avec sursis, en plus de nouvelles mesures disciplinaires.

Rothen réclame des sanctions exemplaires

Selon L’Équipe, plusieurs sanctions seraient désormais envisagées par l’UEFA. Un huis clos total pourrait être prononcé, éventuellement pour plusieurs rencontres. Une interdiction de déplacement des supporters marseillais lors de prochains matchs européens serait également à l’étude, sans oublier une forte amende financière. L’OM pourrait ainsi se retrouver privé de son public dans une période importante de sa campagne européenne. Une perspective particulièrement difficile pour un club dont l’ambiance du Vélodrome constitue l’un des principaux atouts. La décision définitive de l’UEFA reste toutefois attendue. À ce stade, aucune de ces sanctions n’a encore été officiellement prononcée.

Les incidents ont également provoqué de nombreuses réactions dans le paysage médiatique. Jérôme Rothen, notamment, s’est montré particulièrement sévère envers les supporters impliqués. L’ancien joueur du PSG estime que l’OM pourrait « prendre très cher », évoquant un à plusieurs matchs à huis clos. Il a également appelé à des sanctions individuelles contre les personnes identifiées par les images.

« Si t’es chopé par les caméras, j’espère juste qu’ils sont radiés à vie », a-t-il notamment déclaré. Rothen a enfin regretté que les agissements de certains supporters puissent pénaliser l’ensemble d’une équipe et ses joueurs. Pour l’Olympique de Marseille, le dossier est désormais entre les mains de l’UEFA. La victoire contre le Levski Sofia restera au classement, mais les incidents du Vélodrome pourraient laisser une trace bien plus lourde dans la saison européenne du club phocéen.