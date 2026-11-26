De vives tensions ont éclaté entre les supporters de l’OM et du Levski Sofia dans les tribunes du Vélodrome avant le coup d’envoi de la rencontre.

Avant même le coup d’envoi de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Levski Sofia, ce jeudi soir, à l’occasion de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa, la tension est montée d’un cran dans les tribunes du stade Vélodrome. Alors que les hommes de Bruno Genesio s’apprêtaient à disputer un match crucial dans la course à la qualification, les ultras des deux équipes ont fait parler d’eux.

Grosse tension entre les ultras de l’OM et du Levski Sofia au Vélodrome !

Comme rapporté par Massilia Zone sur X, plusieurs ultras marseillais se seraient dirigés vers le parcage réservé aux supporters bulgares pour en découdre avec leurs homologues. « Des Ultras de l’OM se dirigent vers ceux du Levski Sofia pour en découdre devant le parcage », a indiqué le média marseillais, avant de préciser quelques instants plus tard que la situation était très tendue entre les deux camps.

Fort heureusement, les esprits se sont finalement calmés et ces tensions n’ont pas perturbé le coup d’envoi de la rencontre, qui a bien été donné à 18h45. Après cet avant-match mouvementé dans les tribunes du Vélodrome, place désormais au terrain, où les Phocéens tenteront de décrocher une deuxième victoire consécutive sur la scène européenne.