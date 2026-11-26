Après son expulsion face à Grenoble (1-0), Lucas Perrin voit son statut de titulaire au FC Nantes remis en question par les supporters nantais.

Lucas Perrin est passé de héros à zéro ce lundi soir lors de la victoire du FC Nantes face à Grenoble (1-0), à l’occasion de la 13e journée de Ligue 2. Auteur de l’unique but de la rencontre de la tête au retour des vestiaires (47e), son premier sous les couleurs nantaises, le capitaine des Canaris a complètement gâché sa prestation dix minutes plus tard en écopant d’un deuxième carton jaune à la suite d’un tacle plus qu’évitable sur un joueur grenoblois (57e). Une expulsion qui aurait pu coûter très cher aux Jaune et Vert, finalement sauvés par Patrik Carlgren, auteur d’un arrêt décisif sur pénalty dans le temps additionnel.

Les supporters du FC Nantes réclament la mise au banc de Lucas Perrin

Si l’ancien Marseillais n’a écopé que d’un match de suspension de la part de la commission de discipline de la LFP, son geste pourrait avoir des conséquences plus importantes, notamment sur son statut de titulaire au sein de la défense du FC Nantes. C’est en tout cas le souhait d’une large majorité des supporters du club des bords de l’Erdre, comme en témoigne un sondage réalisé par nos soins sur le compte X de But! FC Nantes.

À la question « Lucas Perrin doit-il sortir du onze de Grégory Poirier après son expulsion contre Grenoble ? », 68,6 % des votants ont répondu « oui », contre seulement 31,4 % de « non ». Un verdict assez net puisque plus de deux tiers des participants souhaitent voir le défenseur central relégué sur le banc. Malgré son but décisif face au GF38, le capitaine nantais n’a visiblement pas été pardonné pour son exclusion. Reste désormais à savoir si Grégory Poirier maintiendra sa confiance à Lucas Perrin une fois sa suspension purgée.