Le FC Nantes vient d’enchaîner une série de deux victoire d’affilée en championnat, une première depuis août 2024.

Le FC Nantes semble enfin avoir retrouvé un peu de stabilité. En remportant deux rencontres consécutives en championnat, les hommes de Grégory Poirier ont mis fin à une longue attente.

Une série encourageante pour le FC Nantes

Il faut remonter au mois d’août 2024 pour retrouver une telle série du côté du FC Nantes. Ce regain de forme constitue forcément un motif d’espoir. Dans une saison où chaque point compte, ces deux victoires pourraient permettre aux Canaris de reprendre confiance et de regarder un peu plus haut au classement.

Mais tout le monde ne semble pas convaincu par ce retour en forme. Dans un sondage publié par But!, la question suivante a été posée aux supporters : « Le FC Nantes peut-il toujours croire à la Ligue 1 ? » Les résultats témoignent d’un certain pessimisme autour du club :

Oui : 37 %

Non : 63 %

Le verdict est sans appel : près de deux votants sur trois ne croient plus réellement aux chances nantaises de retrouver l’élite. Un résultat qui contraste avec la dynamique récente de l’équipe et qui illustre le chemin qu’il reste à parcourir pour regagner la confiance du public.

Le FC Nantes doit désormais confirmer sur le terrain

Ces deux victoires représentent un premier pas, mais elles ne suffiront pas à effacer les doutes accumulés. Pour inverser la tendance, le FC Nantes devra surtout réussir à installer cette dynamique dans la durée. Le sondage de But! rappelle ainsi que les supporters attendent davantage qu’un simple sursaut.

Les Canaris ont retrouvé le goût de la victoire, mais il leur reste encore beaucoup à accomplir pour convaincre que l’objectif de la montée en Ligue 1 demeure réaliste. La dynamique est lancée, mais la confiance, elle, reste à reconstruire.