La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un récent adversaire du FC Nantes a été tout proche de signer chez les Canaris au mercato.

Le FC Nantes a peut-être manqué une belle opportunité lors du dernier mercato estival. Alors que les Canaris cherchaient à renforcer leur secteur défensif, un nom ressort aujourd’hui : celui de Nesta Zahui. Le FC Nantes avait ciblé le joueur de 23 ans pour renforcer son couloir droit.

Zahui, la priorité du FC Nantes à droite cet été

Selon Emmanuel Merceron, le défenseur de Grenoble figurait même en tête de liste des dirigeants nantais à ce poste, devant Fodé Doucouré. Sur X, l’insider a révélé les dessous de ce dossier : « Le petit Nesta Zahui, latéral droit de Grenoble était le premier choix du FC Nantes au poste de latéral droit cet été, devant Fodé Doucouré. Jugé trop cher finalement. Il était hyper chaud pour venir. » Un témoignage qui confirme l’intérêt concret des Canaris pour le joueur, mais aussi la volonté de ce dernier de rejoindre le FC Nantes.

Malgré cette envie réciproque, le montant demandé aurait finalement freiné l’opération. Zahui évolue actuellement sous les couleurs de Grenoble. Le latéral droit est lié au club isérois jusqu’en juin 2029 et sa valeur marchande est estimée à environ 900 000 euros par Transfermarkt. Un montant qui peut sembler accessible sur le papier, mais qui n’aurait pas correspondu aux exigences financières du FC Nantes lors du mercato estival.

Un transfert avorté pour une question de prix

Les Canaris ont donc préféré explorer d’autres pistes, avec notamment Fodé Doucouré dans leur réflexion. Mais le dossier Zahui pourrait rester dans un coin de la tête des dirigeants nantais, surtout si le besoin de renforcer le poste se confirme lors des prochaines fenêtres de transferts. Le hasard du calendrier a justement permis à Nesta Zahui de retrouver le FC Nantes lundi soir.

Le latéral droit était titulaire avec Grenoble lors de la rencontre disputée à La Beaujoire. Son équipe s’est finalement inclinée sur le score de 1-0 face aux Canaris. Zahui a également été averti d’un carton jaune peu après la demi-heure de jeu. Reste désormais à savoir si le FC Nantes reviendra à la charge dans les prochains mois. Avec un joueur qui était particulièrement motivé à l’idée de rejoindre le club, la piste Zahui pourrait bien ne pas être totalement refermée.