Le FC Nantes a battu ce lundi soir Grenoble (1-0), à l’occasion de la 13e journée de Ligue 2.

Après les victoires contre Pau (0-2), puis face au Stade Castelbourgeois (1-9) en Coupe de France, le FC Nantes a enchaîné une troisième victoire consécutive toutes compétitions confondues en s’imposant ce lundi soir sur sa pelouse contre Grenoble (1-0), match comptant pour la 13e journée de Ligue 2.

Une confirmation dans le jeu et une belle solidarité

Les Jaune et Vert ont d’abord livré une première période convaincante, montant en puissance au fil des minutes. Portés notamment par Louis Leroux, qui apporte de la verticalité au jeu nantais, les hommes de Grégory Poirier ont dominé les débats et auraient mérité de mener au score à la pause. Mais les Canaris ont manqué de réalisme devant le but, faisant preuve de maladresse dans le dernier geste et butant à plusieurs reprises sur le gardien grenoblois, Alexandre Olliero.

Au retour des vestiaires, les Canaris ont finalement été rapidement récompensés de leurs efforts, ouvrant le score dès l’entame de la seconde période par l’intermédiaire de Lucas Perrin (47e), auteur de son premier but sous le maillot du FC Nantes. Mais dix minutes plus tard, le capitaine nantais a complètement relancé la rencontre en se faisant expulser bêtement après un tacle sur Jean-Guy Akpa-Akpro (57e), qui lui a valu un deuxième carton jaune. Réduits à dix pendant plus d’une demi-heure, les Canaris ont toutefois fait preuve d’une belle solidarité et d’une grande résilience pour préserver leur avantage jusqu’au coup de sifflet final et décrocher trois précieux points, à l’image du pénalty arrêté dans le temps additionnel par Patrik Carlgren (90+3e).

Le FC Nantes remonte à la 12e place

Grâce à cette deuxième victoire consécutive en championnat, le FC Nantes gagne deux places au classement et grimpe à la 12e place avec 15 points au compteur. Les hommes de Grégory Poirier possèdent désormais quatre longueurs d’avance sur la zone de relégation et ne sont plus qu’à cinq points du Top 5. Un succès précieux qui permet aux Canaris de prendre leurs distances avec la zone rouge, mais aussi de retrouver un peu d’ambition dans la course aux premières places.

Par notre correspondant à la Beaujoire, Fabien Chorlet.