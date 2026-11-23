Le Real Madrid souhaite déjà renforcer son engagement envers Jude Bellingham. Des discussions avancées seraient en cours autour d’un bail de longue durée et d’une importante revalorisation salariale, avec une annonce susceptible d’arriver très rapidement.

Des discussions avancées avec Bellingham

Le Real Madrid entend verrouiller l’avenir de Jude Bellingham. Selon les informations de Mario Cortegana, relayées par Actu Foot, le milieu anglais se trouve en discussions avancées avec la direction madrilène pour prolonger son contrat.

Le projet porte sur un engagement de longue durée, accompagné d’une forte augmentation de salaire. Aucun montant ni aucune échéance précise n’ont toutefois été communiqués à ce stade. Les négociations paraissent suffisamment bien engagées pour laisser entrevoir une issue favorable dans les prochaines semaines.

Une annonce possible dès cette semaine

Le calendrier pourrait même s’accélérer. L’officialisation serait attendue avant la fin de l’année, mais elle pourrait intervenir dès cette semaine. Une prudence reste nécessaire tant que le Real Madrid et le joueur n’ont pas confirmé leur accord.

Jude Bellingham est en discussions avancées pour prolonger au Real Madrid. Le club prépare un contrat de longue durée assorti d’une forte augmentation de salaire. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2124931803341636020

Cette volonté d’avancer rapidement témoigne de la place occupée par l’international anglais dans le projet du club merengue. Le Real ne se contenterait pas de prolonger son milieu : il souhaiterait également revoir nettement ses conditions salariales afin de traduire son nouveau statut.

Le Real Madrid veut sécuriser un cadre

En préparant un nouveau bail de longue durée, la Maison Blanche cherche surtout à protéger l’un de ses éléments majeurs. Cette opération permettrait au club espagnol de repousser toute incertitude autour de l’avenir de Bellingham et d’envoyer un signal fort sur ses intentions.

Le dossier de Jude Bellingham au Real Madrid avait déjà occupé une place importante lors de son arrivée. Cette fois, l’enjeu n’est plus de convaincre le joueur de rejoindre la capitale espagnole, mais de consolider durablement la relation entre les deux parties.

La prudence reste encore de mise

Malgré l’état avancé des échanges, aucune signature officielle n’a encore été annoncée. Les détails du futur contrat, sa durée exacte et le niveau de la revalorisation salariale restent inconnus. L’échéance évoquée laisse néanmoins penser que les derniers arbitrages pourraient être proches.

Si le calendrier annoncé est respecté, le Real Madrid pourrait donc boucler ce dossier avant la fin de l’année, voire dans les prochains jours. Bellingham serait alors installé encore plus solidement au cœur du projet madrilène.