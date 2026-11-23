La grave blessure de Désiré Doué a relancé le débat sur la surcharge du calendrier. Interrogé ce lundi, José Mourinho a livré une réponse très pragmatique, estimant que les enjeux financiers obligeaient les joueurs à accepter les risques.

Mourinho assume le poids de l’argent

On vous en parlait dimanche : Désiré Doué était sorti du silence après l’annonce du terrible verdict. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, le joueur du PSG devrait rester éloigné des terrains pendant de longs mois.

Cette grave blessure, ajoutée à celle de Harry Kane à la cheville avec le Bayern Munich, replace l’enchaînement des rencontres au centre des discussions. Présent en conférence de presse à la veille du match de Ligue des champions contre le PSV Eindhoven, José Mourinho n’a pas cherché à ménager les joueurs.

« Si on veut gagner de l’argent, il faut travailler dur, prendre des risques, et c’est la vie. Si un joueur veut faire grève parce qu’on joue beaucoup, on peut lui proposer de gagner 50 % de moins », a lancé l’entraîneur du Real Madrid dans des propos relayés par Foot Mercato.

Le calendrier des sélections également pointé du doigt

Le technicien portugais ne nie toutefois pas la difficulté du calendrier actuel. Il pointe notamment les intérêts opposés des clubs et des fédérations, alors que les internationaux multiplient les déplacements et les compétitions tout au long de la saison.

« Les joueurs des clubs se demandent pourquoi autant de sélections, pourquoi autant de voyages, pourquoi cette Ligue des nations qui ne nous intéresse pas… Mais pour les sélectionneurs, ces compétitions sont fondamentales. Pour la gestion économique des fédérations aussi », a-t-il poursuivi.

Après une rupture des ligaments croisés, les retours en six mois se font rares. Rodri a mis environ huit mois à rejouer, Dani Carvajal près de neuf et Lisandro Martínez neuf mois et demi. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2124816478147158107

Le Real Madrid déjà rattrapé par les forfaits

José Mourinho résume ce conflit d’intérêts par « le bling-bling », en mimant le geste de l’argent. « Tout est une question d’argent. Mais si on me donnait la possibilité de ne jouer que tous les trois jours, ce serait mieux », a-t-il néanmoins reconnu.

La question touche directement le Real Madrid. Pour la réception du PSV mardi soir, le Special One doit composer sans Endrick, Rodrygo, Ferland Mendy et Raúl Asencio, tous forfaits. Quatre absences qui illustrent les difficultés évoquées par la FIFPRO, laquelle a récemment alerté sur la réduction du repos entre deux saisons et l’exposition excessive des jeunes joueurs.

Pour Doué, les précédents récents invitent de leur côté à la prudence. Les retours rapides après une rupture des croisés se raréfient, et le PSG devrait laisser à son élément prometteur tout le temps nécessaire avant d’envisager sa reprise.