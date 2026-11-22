Le PSG a communiqué ce dimanche midi sur la grave blessure de Désiré Doué.

C’est désormais officiel, Désiré Doué souffre bien d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Le Paris Saint-Germain a confirmé la grave blessure de son attaquant dans un communiqué médical publié ce dimanche. Touché samedi lors de la victoire parisienne sur la pelouse de l’OGC Nice (2-3), l’international français va devoir passer par la case opération et observer une longue période d’indisponibilité.

Le communiqué du PSG

« Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du match de Ligue 1 de ce samedi contre l’OGC Nice, Désiré Doué subira une intervention chirurgicale d’ici la fin du mois », a annoncé le club de la capitale dans son communiqué médical.

Un énorme coup dur pour Luis Enrique, qui perd l’un de ses principaux atouts offensifs pour les prochains mois. Si le Paris Saint-Germain n’a pas encore précisé la durée de son absence, la suite de la saison de Désiré Doué s’annonce désormais très incertaine.