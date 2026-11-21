Sorti blessé à Nice, Désiré Doué fait l’objet d’une vive inquiétude au PSG. Le club parisien redouterait désormais une rupture du ligament croisé, même si le diagnostic devra être confirmé par une IRM.

Le PSG redoute une grave blessure

L’inquiétude monte encore d’un cran autour de Désiré Doué. Selon les informations relayées par Actu Foot sur la base des premiers échos de RMC Sport, le PSG suspecte une rupture du ligament croisé pour son international français.

À ce stade, il ne s’agit toutefois que d’une crainte et non d’un diagnostic définitif. Les premiers examens ont suffisamment alerté le staff médical parisien pour envisager cette grave blessure, mais des analyses complémentaires restent indispensables avant de connaître précisément la nature et l’étendue des dégâts.

Une IRM décisive prévue dimanche

Une IRM est programmée ce dimanche. Cet examen doit permettre de confirmer ou d’écarter la rupture du ligament croisé et de déterminer la gravité exacte de la blessure subie par le joueur offensif du PSG à Nice.

Le PSG suspecte une rupture du ligament croisé pour Désiré Doué. Une IRM est prévue dimanche afin de connaître la gravité de sa blessure. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2124196926635581951

Le résultat de cette IRM fixera également la marche à suivre. Tant que celui-ci n’est pas connu, aucune durée d’indisponibilité ne peut être avancée sérieusement. En cas de confirmation, le PSG perdrait néanmoins son joueur pour une longue période, avec une rééducation nécessairement suivie avec la plus grande prudence.

L’inquiétude a fortement grandi depuis Nice

On vous en parlait dès ce samedi après la nouvelle blessure de Désiré Doué à Nice. Le développement médical est désormais beaucoup plus préoccupant : ce n’est plus seulement un nouveau pépin physique qui mobilise le club de la capitale, mais la crainte d’une atteinte sérieuse au genou.

Le conditionnel reste donc de rigueur jusqu’à dimanche. Dans ce type de dossier, l’imagerie médicale est essentielle pour identifier le ligament touché et mesurer l’éventuelle lésion. Le PSG devrait ensuite communiquer sur la prise en charge de son joueur une fois les conclusions connues.

Un verdict très attendu à Paris

Cette suspicion constitue forcément un gros coup dur pour Désiré Doué comme pour le PSG. Le club parisien retient désormais son souffle avant le verdict médical, qui permettra de savoir si les premières craintes étaient fondées.

D’ici là, Paris ne peut qu’attendre les résultats de l’IRM. La journée de dimanche s’annonce décisive pour la suite de la saison de l’international français.