Courtisé par plusieurs cadors européens, dont le PSG, Paris Brunner aurait trouvé un accord avec l’AS Monaco pour prolonger son contrat jusqu’en 2030.

Le PSG pourrait devoir revoir ses plans. Considéré comme l’une des grandes révélations de ce début de saison en Ligue 1, Paris Brunner serait sur le point de s’inscrire dans la durée avec l’AS Monaco. Selon les informations de RMC Sport, un accord aurait été trouvé entre l’attaquant allemand de 20 ans et les dirigeants monégasques pour une prolongation jusqu’en juin 2030.

Une excellente nouvelle pour l’ASM, qui entend sécuriser l’avenir de l’un de ses plus grands talents. Après une première saison compliquée, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a changé de dimension sous les ordres de Filipe Luis, avec 8 buts en 13 matchs. Son efficacité devant le but et sa progression n’ont pas tardé à attirer l’attention de plusieurs grandes formations européennes.

Le PSG surveillait Paris Brunner

Dans ce dossier, le Paris Saint-Germain faisait partie des clubs attentifs à la situation du jeune attaquant. La cellule de recrutement parisienne continue de surveiller les talents capables de renforcer son secteur offensif à moyen et long terme. Brunner correspond notamment au profil d’un joueur jeune, prometteur et disposant déjà d’une expérience en Ligue 1.

Mais Monaco n’avait aucune intention de faciliter son départ. Le club de la Principauté souhaite construire autour de son attaquant et lui offrir un environnement favorable à son développement. Une stratégie qui semble avoir convaincu le principal intéressé.

Monaco prend une longueur d’avance sur le mercato

En prolongeant Paris Brunner jusqu’en 2030, l’AS Monaco s’assurerait une certaine tranquillité face aux sollicitations du prochain mercato. Le Borussia Dortmund, son ancien club, conserve également un droit de s’aligner sur une éventuelle offre concurrente, sans bénéficier d’une priorité automatique.

Pour le PSG, cette prolongation potentielle compliquerait forcément les choses. Si Paris souhaite réellement passer à l’offensive dans les prochains mois, il faudra convaincre Monaco de céder sa pépite. Pour l’heure, l’ASM semble avoir remporté une première bataille importante : celle de la fidélisation de sa jeune sensation.