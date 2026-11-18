La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

La rumeur évoquant un intérêt du PSG pour Alejandro Baldé (FC Barcelone, 23 ans) serait infondée.

Le PSG serait-il intéressé par Alejandro Baldé ? Alors que plusieurs informations ont récemment évoqué une possible offensive parisienne pour le latéral gauche du FC Barcelone, cette piste aurait finalement du plomb dans l’aile.

« Fake news »

C’est Sébastien Vidal qui a lancé cette rumeur en évoquant un intérêt du club de la capitale pour le défenseur espagnol de 23 ans. Selon ses informations, le joueur ne ferait plus partie des plans de Hansi Flick et envisagerait un départ du FC Barcelone dès le mercato hivernal. Une situation qui aurait notamment attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens.

Mais du côté parisien, cette information a rapidement provoqué une réaction particulièrement ferme. Sur X, le compte PSG Inside Actus n’a pas tardé à répondre à cette annonce. Sa réaction a été particulièrement concise : « Fake news… » Un démenti qui vient sérieusement refroidir la rumeur d’une arrivée d’Alejandro Baldé dans la capitale française.

Manchester United, la Juventus et Milan également cités

Pour l’heure, aucun élément concret ne permet donc de confirmer un intérêt du PSG pour le défenseur barcelonais. Le dossier semble davantage relever d’une spéculation que d’une véritable piste parisienne.Dans son information initiale, Vidal évoquait également plusieurs prétendants potentiels pour Alejandro Baldé. Manchester United, la Juventus, l’AC Milan et l’AS Rome seraient ainsi susceptibles de s’intéresser à la situation du latéral espagnol.

Son représentant, Jorge Mendes, travaillerait déjà sur différentes possibilités de transfert. Reste néanmoins à savoir si le FC Barcelone envisage réellement de se séparer de son joueur dès janvier et si Hansi Flick souhaite effectivement le voir partir. En attendant d’éventuelles confirmations, le PSG semble donc très loin de ce dossier. Les supporters parisiens devront patienter avant de connaître les véritables intentions de Luis Campos pour le prochain mercato.