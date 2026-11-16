PSG Mercato : Campos a flashé sur deux cracks, l’un a déjà fait scandale ! 

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le PSG s’est mis sur les traces de deux talents de demain en vue du mercato. L’un d’eux a déjà fait polémique.

Le PSG prépare déjà l’avenir et aurait identifié deux jeunes talents argentins susceptibles de renforcer son secteur offensif. Selon PSG Inside Actus, Luis Campos suit de près Gianluca Prestianni, actuellement au Benfica, ainsi que Claudio Echeverri, prêté au club portugais par Manchester City.

Prestianni au cœur d’une polémique avec Vinicius Junior

Le nom de Prestianni circule depuis quelques jours autour du PSG. Le jeune ailier argentin évolue au Benfica et ses prestations auraient attiré l’attention de Luis Campos. D’après PSG Inside Actus, le club de la capitale suit attentivement son évolution. Mais Paris ne serait pas seul sur ce dossier. Chelsea et le Bayern Munich seraient également intéressés par le profil du joueur. La concurrence pourrait donc être importante si le PSG décidait de passer concrètement à l’action. Si le jeune Argentin fait parler de lui pour son potentiel, son nom a également été associé à une affaire disciplinaire très médiatisée. Le 17 février 2026, lors d’un match de Ligue des champions entre Benfica et le Real Madrid, Vinicius Junior a accusé Prestianni de lui avoir adressé une insulte raciste.

La scène s’est produite après l’ouverture du score du Brésilien. Prestianni, qui avait remonté son maillot devant sa bouche pendant leur échange, a été dénoncé par Vinicius auprès de l’arbitre. Celui-ci a alors activé le protocole antiracisme, interrompant la rencontre pendant plusieurs minutes. L’Argentin a nié avoir tenu des propos racistes, affirmant que Vinicius avait mal interprété ses paroles. Le Benfica a également défendu son joueur, tandis que l’UEFA a ouvert une enquête. Prestianni a d’abord écopé d’une suspension provisoire d’un match dans l’attente de la procédure disciplinaire. La décision finale de l’UEFA a ensuite apporté une précision importante : l’instance a sanctionné le joueur pour comportement homophobe, et non pour une insulte raciste. Le 24 avril 2026, elle lui a infligé six matches de suspension, dont trois avec sursis pendant deux ans. Une affaire qui a durablement marqué l’image du jeune Argentin.

Echeverri, l’autre piste suivie par le PSG

Le PSG ne regarderait toutefois pas uniquement du côté de Prestianni. Toujours d’après PSG Inside Actus, Claudio Echeverri figure également dans les profils surveillés par la direction parisienne. L’Argentin est actuellement prêté à Benfica par Manchester City. Mais cette situation pourrait compliquer une éventuelle offensive parisienne : le club anglais souhaiterait récupérer son joueur à l’issue de son prêt au Portugal et ne serait pas disposé à le laisser partir facilement.

Le PSG devra donc composer avec la position de Manchester City s’il souhaite avancer sur cette piste.Avec Prestianni et Echeverri, Luis Campos aurait ainsi identifié deux profils offensifs capables d’incarner l’avenir du club parisien. Mais entre la concurrence de plusieurs grands clubs européens, la situation contractuelle d’Echeverri et le passé disciplinaire de Prestianni, ces deux dossiers sont loin d’être simples.