OM Mercato : le PSG frappe fort à Marseille et va faire signer deux talents prometteurs !

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Bien parti pour faire signer deux joueurs cet hiver, le PSG a cassé la belle dynamique de l’OM.

Le PSG entend sécuriser plusieurs éléments prometteurs de son centre de formation. Selon Le Parisien, Quentin Ndjantou, attaquant franco-camerounais de 19 ans, pourrait prochainement prolonger son contrat jusqu’en juin 2031. Une marque de confiance importante pour le jeune joueur, que le club souhaite intégrer durablement à son projet sportif.

Le PSG prépare deux signatures pour son avenir

Autre dossier suivi de près par la direction parisienne : celui de David Boly. Le jeune talent n’a pas encore signé son premier contrat professionnel, mais Paris souhaite absolument le conserver. Le PSG se montre optimiste, même si la concurrence est sérieuse. Arsenal et l’Eintracht Francfort surveillent également sa situation. Deux dossiers importants pour le club de la capitale, qui veut éviter de voir ses jeunes espoirs lui échapper et continuer à miser sur la formation.

Mais le PSG a également frappé sur le terrain. Ce samedi soir, à Martigues, les joueuses parisiennes ont remporté le Classique face à l’OM (2-0), en clôture de la 9e journée de Première Ligue. Longtemps accrochée, la rencontre a basculé après l’entrée en jeu de Florianne Jourde à la 69e minute. La Canadienne a rapidement fait la différence en reprenant de la tête un centre de Merveille Kanjinga à la 76e minute. Un premier coup dur pour les Marseillaises, qui ont ensuite craqué une seconde fois en fin de rencontre.

Le PSG dompte l’OM dans le Classique féminin

À la 88e minute, sur un corner parisien, Lexi Missimo a malheureusement dévié le ballon dans ses propres filets. Le PSG a ainsi scellé un succès précieux, malgré plusieurs occasions marseillaises. Cette victoire permet aux joueuses de Paulo César de récupérer la deuxième place du classement, devant le Paris FC, vainqueur du Havre plus tôt dans la journée.

Un résultat important dans la course aux premières places, mais aussi pour la confiance avant un rendez-vous européen de premier plan. Les Parisiennes se déplaceront en effet à Chelsea mercredi pour disputer leur prochain match de Ligue des Champions. De quoi aborder ce choc avec le plein de confiance après avoir dominé leur rival marseillais.