PSG Mercato : amoché avec les Bleus, l’avenir de Désiré Doué a basculé !  

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Victime d’un déchaussement d’une dent lors du naufrage de la France en Italie, jeudi en Ligue des Nations, Désiré Doué (21 ans) voit son avenir chamboulé au PSG.

Désiré Doué n’oubliera pas de sitôt cette soirée à San Siro. En plus de la lourde défaite de l’équipe de France contre l’Italie (1-3), jeudi en Ligue des Nations, le joueur du PSG a subi un choc particulièrement douloureux au visage.

Une incisive de Doué déchaussée après le choc avec Frattesi

Un coup de coude de Davide Frattesi lui a déchaussé une incisive. Et alors que l’attaquant doit désormais prendre soin de sa dentition, une autre actualité agite son avenir : le Bayern Munich aurait définitivement perdu toute possibilité de le recruter. La soirée avait pourtant commencé avec de bonnes intentions pour Désiré Doué. Aligné sur le côté gauche de l’attaque française, le Parisien n’a cependant pas réussi à peser suffisamment sur la rencontre. Les Bleus ont finalement sombré face à une équipe italienne plus efficace.

Mais c’est surtout un incident survenu en seconde période qui a marqué son match. À la 71e minute, Doué a reçu un coup de coude de Davide Frattesi en plein visage. Le jeune international s’est immédiatement tenu la bouche, avec une incisive visiblement déplacée. Il a malgré tout tenté de poursuivre la rencontre avant de céder sa place à Senny Mayulu à la 77e minute. Après le match, Zinédine Zidane a confirmé que le joueur avait été touché aux dents : « Une dent a bougé je crois, dès demain on s’occupera de lui », a expliqué le sélectionneur. Une mauvaise nouvelle supplémentaire dans une soirée déjà très compliquée pour les Tricolores.

Le Bayern Munich n’aurait plus aucune chance pour Doué

En parallèle de cet épisode, l’avenir de l’attaquant parisien fait parler en Allemagne. Le Bayern Munich avait déjà tenté de recruter Désiré Doué avant son arrivée au PSG, à l’été 2024. Mais les conditions financières de l’opération avaient alors empêché les Bavarois de boucler le dossier.

Selon Christian Falk, journaliste de Bild et spécialiste du Bayern, la situation est aujourd’hui encore plus compliquée. Dans une intervention pour CFBayern Insider, il explique que le club allemand n’a tout simplement pas les moyens de payer le montant que Paris pourrait réclamer.

« Il n’y a aucune chance que le Bayern puisse payer le prix que le PSG demanderait », résume-t-il. Le journaliste souligne également que le club parisien n’a aucune intention de se séparer de son joueur. Le constat est donc assez net : Doué a pris une telle dimension depuis son arrivée dans la capitale que le Bayern ne serait plus en mesure de rivaliser financièrement.

Le PSG n’a aucune raison de le laisser partir

À 21 ans, Désiré Doué est devenu un élément important du projet parisien. Recruté au Stade Rennais en 2024, il a franchi plusieurs paliers sous les ordres de Luis Enrique et s’est imposé parmi les joueurs offensifs sur lesquels le club souhaite construire son avenir.

Son contrat court jusqu’en juin 2029. Paris dispose donc d’une position contractuelle confortable et n’a aucune obligation de vendre. Dans ces conditions, un éventuel départ vers Munich paraît particulièrement improbable.

Le Bayern, de son côté, cherche toujours à renforcer son secteur offensif, notamment sur le côté gauche. Mais Vincent Kompany devra visiblement explorer d’autres pistes. Doué ne serait plus une option réaliste pour le champion d’Allemagne. Reste désormais à connaître les conséquences physiques de ce choc pour le crack du PSG.