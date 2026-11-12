PSG Mercato : Paris a une nouvelle piste de prestige pour remplacer Kvaratskhelia

Le PSG étudierait la possibilité de recruter Luis Diaz au Bayern Munich lors du mercato hivernal, mais plusieurs éléments viennent déjà refroidir cette piste.

Le PSG pourrait animer le prochain mercato hivernal avec une cible de prestige : Luis Diaz. Selon des informations rapportées par le site Areacucuta, l’ailier du Bayern Munich figurerait parmi les profils étudiés par la direction parisienne pour renforcer son secteur offensif en janvier 2027.

La blessure de Kvaratskhelia lance la piste Luis Diaz

La grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia, victime d’une rupture des ligaments croisés du genou, oblige le PSG à réfléchir à ses solutions offensives. L’international géorgien va manquer plusieurs mois de compétition, laissant un vide important sur le côté gauche de l’attaque parisienne.

Dans ce contexte, Luis Diaz présenterait un profil particulièrement intéressant pour Luis Enrique. Percutant, rapide et capable de faire des différences en un contre un, le Colombien possède les qualités recherchées pour apporter du danger dans le couloir gauche. Arrivé au Bayern Munich après son passage à Liverpool, le joueur de 29 ans s’est rapidement imposé comme un élément important du dispositif de Vincent Kompany (5 buts en 11 matchs cette saison).

Le Bayern Munich ne compte pas faciliter son départ

Mais le dossier s’annonce particulièrement compliqué pour le PSG. Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2029, Luis Diaz représente un investissement important pour le club allemand, qui n’a aucune raison évidente de se séparer de son ailier en pleine saison.

D’autant que l’entourage du Colombien aurait rapidement refroidi les spéculations. Selon des informations rapportées par la presse colombienne, aucun contact ni aucune demande officielle du PSG n’auraient été reçus à ce stade. Le Bayern devrait donc réclamer une indemnité particulièrement élevée pour envisager une éventuelle négociation.

Une chose est certaine : la situation de Kvaratskhelia pourrait peser sur les choix parisiens durant le mercato hivernal. Et Luis Diaz fait désormais partie des noms associés au projet parisien, même si son arrivée au Parc des Princes reste, pour l’instant, très hypothétique.