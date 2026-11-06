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PSG Mercato : Luis Enrique reçoit une mauvaise nouvelle pour le remplaçant de Kvaratskhelia

Par William Tertrin2 min de lecture

Courtisé pour renforcer le secteur offensif du PSG, Estevao ne devrait pas quitter Chelsea cet hiver. Les Blues auraient même l’intention de prolonger leur pépite brésilienne.

Le dossier semblait pouvoir prendre de l’ampleur à l’approche du mercato hivernal. Avec la grosse blessure de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG doit réfléchir à des solutions pour conserver toute sa puissance offensive. Dans cette perspective, le profil d’Estevao, jeune ailier brésilien de Chelsea, a été évoqué comme une piste susceptible de compenser cette absence.

Mais Paris risque de devoir rapidement oublier cette option. Selon les informations de Fabrizio Romano, Chelsea n’envisage absolument pas de laisser partir son jeune talent en janvier. Le club londonien fermerait la porte aussi bien à un transfert définitif qu’à un prêt, même en cas de proposition importante.

Une prolongation en préparation ?

Le message des dirigeants londoniens est clair : Estevao fait partie des plans à long terme de Chelsea. Les Blues souhaitent poursuivre son développement à Stamford Bridge et envisageraient même de lui proposer une prolongation de contrat afin de sécuriser son avenir.

Cette position confirme la confiance placée dans le potentiel du Brésilien. Malgré un temps de jeu encore limité cette saison, Chelsea ne souhaite donc pas précipiter son départ. L’entraîneur Xabi Alonso a également rappelé que son adaptation au football anglais nécessitait du temps.

Le PSG contraint de revoir ses plans pour remplacer Kvaratskhelia ?

Pour le PSG, cette décision représente un sérieux coup d’arrêt. Si Estevao figurait parmi les profils envisagés pour renforcer l’attaque parisienne, Luis Enrique et sa direction sportive pourraient être obligés d’explorer d’autres pistes.

Le mercato de janvier s’annonce donc particulièrement compliqué pour le club de la capitale. Avec Chelsea déterminé à conserver son international brésilien, Paris devra probablement se tourner vers d’autres solutions pour compenser l’absence de Kvaratskhelia.

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