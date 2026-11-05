PSG Mercato : énorme coup de tonnerre pour le remplaçant de Kvaratskhelia en janvier ! 

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le PSG n’est pas parti pour recruter un joueur capable de remplacer numériquement Khvicha Kvaratskhelia (25 ans) au prochain mercato hivernal.

Le PSG pourrait bien traverser le prochain mercato hivernal sans recruter de nouvel ailier pour compenser l’absence de Khvicha Kvaratskhelia.

Le PSG ferme la porte à un recrutement cet hiver

Olivier Tallaron a été très clair sur la position parisienne : « Sauf nouvelle blessure importante d’un élément majeur, le PSG ne se positionnera sur aucun joueur pour remplacer Kvara cet hiver. » Une déclaration qui donne une indication forte sur les intentions du club de la capitale. Sauf nouvel imprévu médical important, Luis Enrique devrait donc devoir composer avec les ressources déjà présentes dans son effectif. Aucun recrutement spécifique ne serait envisagé pour compenser l’absence de l’international géorgien. Cette position traduit aussi la confiance du PSG dans la profondeur de son groupe.

Plutôt que de se précipiter sur le marché hivernal, les dirigeants parisiens semblent privilégier la continuité et les solutions internes. Luis Enrique pourrait ainsi être amené à redistribuer les cartes dans son animation offensive. Selon les profils disponibles et les besoins de l’équipe, plusieurs joueurs pourraient être sollicités pour occuper les espaces habituellement exploités par Kvaratskhelia. Le technicien espagnol devra notamment trouver le bon équilibre entre créativité, percussion et efficacité dans les derniers mètres. Remplacer un joueur du calibre du Géorgien ne se résume évidemment pas à lui trouver un simple doublon à son poste.

Un mercato hivernal qui s’annonce calme au PSG

Cette tendance pourrait donc annoncer un mois de janvier particulièrement tranquille au PSG. Le club ne fermerait pas définitivement la porte à toute opération, puisque la situation pourrait évoluer en cas de nouvelle blessure importante. Mais, dans le scénario actuel, aucun remplaçant de Kvaratskhelia ne serait recherché.

Le message est limpide : Paris ne compte pas nécessairement compenser chaque absence par une arrivée sur le marché des transferts. Reste désormais à voir si les solutions de Luis Enrique suffiront pour maintenir les ambitions parisiennes sur toutes les compétitions. Le PSG pourrait ainsi faire le choix de la stabilité plutôt que celui d’un recrutement précipité. Une stratégie qui sera forcément jugée à l’aune des résultats obtenus pendant cette période hivernale.