La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Cité parmi les pistes offensives du PSG pour remplacer Khvicha Kvaratskhelia, Abde Ezzalzouli (24 ans) ne souhaite pas quitter le Betis Séville.

Le PSG pourrait être contraint de revoir ses plans au mercato hivernal. Alors que Khvicha Kvaratskhelia devrait manquer plusieurs mois de compétition, Luis Campos explore différentes pistes pour renforcer le secteur offensif parisien. Parmi les profils appréciés figure celui d’Abde Ezzalzouli. Mais le dossier de l’ailier marocain du Betis Séville prend déjà une mauvaise tournure.

Le PSG refroidi dans le dossier Abde Ezzalzouli

Abde Ezzalzouli ne semble pas pressé de quitter l’Espagne. Formé au FC Barcelone et désormais installé au Betis, l’international marocain réalise des prestations qui ne passent pas inaperçues. Son profil plaît notamment à Luis Campos, qui apprécie sa capacité à faire des différences sur son côté gauche. Le PSG aurait ainsi étudié la possibilité de recruter le joueur de 24 ans pour compenser l’absence de Kvaratskhelia. D’autant que son nom circule également du côté du FC Barcelone, qui connaît bien ses qualités. Sous contrat avec le Betis jusqu’en juin 2029, Abde Ezzalzouli représenterait toutefois un investissement conséquent. Sa valorisation serait estimée aux alentours de 40 millions d’euros, un montant que Paris pourrait théoriquement assumer.

Mais malgré l’intérêt du PSG, un départ dès cet hiver paraît très improbable. Matteo Moretto a apporté des précisions sur ce dossier et refroidi les espoirs des supporters parisiens. Selon ses informations, l’ailier marocain est parfaitement épanoui à Séville et son club n’a aucune raison de faciliter son départ. « Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de rumeurs. Il est vrai que Abde partage le même agent qu’Achraf Hakimi et qu’ils sont très bons amis, mais on me dément un possible transfert au PSG. Il est sous contrat jusqu’en 2029, il est extrêmement heureux à La Cartuja et le Betis est satisfait de lui. Pour le moment, il n’y a pas beaucoup d’options concernant une potentielle recrue offensive au PSG », a expliqué le spécialiste des transferts pour DAZN.

Maza en priorité au PSG ?

Un témoignage qui vient sérieusement compliquer les plans de Luis Campos. La proximité entre Abde Ezzalzouli et Achraf Hakimi avait pu alimenter les spéculations autour d’une arrivée dans la capitale. Mais cette relation ne semble pas constituer un argument suffisant pour convaincre le joueur de changer d’environnement.

Le PSG pourrait donc devoir activer d’autres pistes. Si Ibrahim Maza, le milieu offensif du Bayer Leverkusen, figure également parmi les profils évoqués, Paris n’a pour l’instant aucune garantie de pouvoir boucler rapidement une arrivée offensive. Avec l’absence prolongée de Kvaratskhelia, Luis Enrique et Luis Campos vont devoir trouver des solutions pour maintenir la compétitivité de leur attaque. Et le dossier Abde Ezzalzouli ressemble déjà à une opportunité difficile à concrétiser.