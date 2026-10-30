Pronostic FC Barcelone – Alavés (31/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la 11e journée de Liga entre le FC Barcelone et Alavés, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Une semaine après sa défaite dans le Clasico face au Real Madrid (1-2), son premier revers de la saison en championnat, le FC Barcelone reçoit ce samedi (21h) le Deportivo Alavés, pour le compte de la 11e journée de Liga. Toujours leaders du classement avec deux points d’avance sur l’Atlético de Madrid, deuxième, et trois sur le Real Madrid, troisième, les Blaugrana tenteront de renouer avec la victoire devant leur public.

Liga – FC Barcelone vs Alaves

Samedi 31 octobre 2026 · 20h · Camp Nou

FC Barcelone : une réaction attendue après le Clasico

Le FC Barcelone aborde cette 11e journée de Liga avec une certaine pression. Battus le week-end dernier sur la pelouse du Real Madrid (2-1), les Catalans ont subi leur premier coup d’arrêt de la saison en championnat. Une défaite forcément frustrante face à leur grand rival, qui a permis aux Madrilènes de réduire leur retard au classement et de relancer la lutte pour le titre.

Malgré ce revers, le Barça conserve les commandes du championnat et reste maître de son destin. Les Blaugrana ont réalisé un début de saison particulièrement convaincant, enchaînant les victoires et affichant une grande efficacité offensive. Leur première défaite ne remet donc pas en cause leurs ambitions, mais elle rappelle que la moindre baisse de régime peut rapidement coûter cher dans une course au titre qui s’annonce disputée.

Pour les hommes d’Hansi Flick, la réception du Deportivo Alavés représente une belle occasion de repartir de l’avant. Devant leur public, les Barcelonais auront à cœur de retrouver leur efficacité et de montrer que leur défaite dans le Clasico n’était qu’un accident de parcours. Un succès leur permettrait également de mettre la pression sur leurs principaux concurrents avant leurs rencontres respectives.

Sur le plan offensif, le FC Barcelone dispose de nombreux arguments pour faire la différence. Avec des joueurs comme Lamine Yamal, Raphinha ou encore Robert Lewandowski, les Catalans possèdent plusieurs éléments capables de débloquer une rencontre à tout moment. Leur capacité à monopoliser le ballon, à multiplier les combinaisons et à accélérer dans les derniers mètres constitue l’une de leurs principales forces.

Le Barça devra néanmoins éviter de reproduire certaines erreurs observées face au Real Madrid. Son positionnement très offensif peut parfois laisser des espaces importants dans son dos, notamment lorsque les latéraux participent aux attaques. Face à une équipe d’Alavés qui pourrait privilégier les contre-attaques, les Barcelonais devront donc rester vigilants sur les transitions défensives.

L’objectif sera ainsi double pour les Blaugrana : retrouver le chemin de la victoire et rassurer sur leur capacité à rebondir immédiatement après une contre-performance. Face à un adversaire théoriquement à leur portée, tout autre résultat qu’un succès constituerait une nouvelle déception.

Deportivo Alavés : un déplacement périlleux chez le leader

De son côté, le Deportivo Alavés se présente à Barcelone avec un défi particulièrement relevé. Opposé au leader du championnat, le club basque devra réaliser une prestation de grande qualité pour espérer repartir avec un résultat positif. Sur le papier, le rapport de force semble largement favorable aux Catalans, mais les visiteurs tenteront de déjouer les pronostics.

Pour Alavés, cette rencontre pourrait également constituer une occasion de se relancer. Face à une formation barcelonaise qui devrait monopoliser le ballon, les Basques devront avant tout faire preuve de discipline et de solidarité. Leur capacité à rester organisés défensivement sera essentielle pour ne pas subir les assauts répétés des attaquants adverses.

Le principal défi des visiteurs sera de résister à la pression barcelonaise. Le Barça aime installer son jeu dans le camp adverse, multiplier les passes et étirer les blocs défensifs pour trouver des espaces. Alavés devra donc limiter les intervalles entre ses lignes et éviter de laisser trop de liberté aux créateurs catalans.

Les Basques pourraient néanmoins disposer de quelques opportunités pour inquiéter leurs adversaires. En cherchant à récupérer le ballon dans leur moitié de terrain avant de se projeter rapidement vers l’avant, ils pourraient profiter des espaces laissés par les Barcelonais. Les coups de pied arrêtés représenteront également une arme intéressante pour tenter de faire la différence.

L’entame de rencontre pourrait jouer un rôle important. Si Alavés parvient à préserver sa cage inviolée pendant une bonne partie de la première période, le doute pourrait progressivement s’installer dans les rangs catalans. À l’inverse, encaisser rapidement un premier but obligerait les visiteurs à prendre davantage de risques, au risque de s’exposer aux accélérations barcelonaises.

Pour espérer créer l’exploit, le Deportivo Alavés devra donc livrer un match presque parfait, aussi bien défensivement qu’offensivement. Une mission compliquée face à un FC Barcelone revanchard et déterminé à conserver sa première place.

Les confrontations entre les deux équipes

Historiquement, le FC Barcelone a régulièrement pris le dessus sur le Deportivo Alavés. Les confrontations entre les deux formations ont souvent tourné à l’avantage des Catalans, qui disposent généralement d’une supériorité technique et offensive importante.

Le Barça a notamment l’habitude de dominer cette opposition grâce à sa maîtrise du ballon et à sa capacité à se créer de nombreuses occasions. Face à une équipe d’Alavés souvent contrainte de défendre pendant de longues séquences, les Barcelonais ont régulièrement réussi à faire parler leur efficacité dans les trente derniers mètres.

Les Basques ont toutefois déjà démontré qu’ils pouvaient poser des problèmes au club catalan. Lorsqu’ils parviennent à maintenir un bloc compact et à exploiter leurs rares opportunités, ils peuvent rendre la rencontre plus compliquée que prévu pour leur adversaire.

Cette nouvelle confrontation intervient dans un contexte particulier puisque le FC Barcelone vient de connaître sa première défaite en championnat. Les Blaugrana auront donc une motivation supplémentaire pour s’imposer, tandis qu’Alavés cherchera à profiter d’une éventuelle fébrilité de son adversaire.

La différence pourrait notamment se faire dans la capacité des Catalans à trouver rapidement l’ouverture. Si le Barça prend les devants dès la première période, Alavés risque d’avoir beaucoup de mal à revenir dans la rencontre. En revanche, un score longtemps serré pourrait entretenir le suspense.

Les compositions probables

La compo probable du FC Barcelone : J. Garcia – Cancelo, Cubarsi, Martin, Baldé – Rodri, Pedri – Yamal, Lopez, Gordon ou Adeyemi – Raphinha.

Absents : Espart, Christensen, Olmo, Bardghji (blessés).

Incertains : E. Garcia, Koundé (blessés).

La compo probable du Deportivo Alavés : Sivera – Pérez, Tenaglia, Koski, Valentini, Rebbach – Ibáñez, Blanco, Aleñá ou Suarez – Boyé, Díaz ou Martinez.

Absents : Garcés, Rodriguez (blessés).

Les joueurs à suivre

Raphinha (FC Barcelone) : L’international brésilien réalise un début de saison exceptionnel sous les couleurs du FC Barcelone. Avec déjà 13 buts inscrits en Liga, il occupe la tête du classement des buteurs et s’impose comme l’un des hommes forts de l’attaque catalane. Auteur de l’égalisation lors du Clasico perdu face au Real Madrid (1-2), Raphinha tentera de poursuivre sur sa lancée et de guider son équipe vers la victoire. Sa qualité de finition, sa mobilité et sa capacité à se montrer décisif dans les moments importants pourraient faire de lui l’un des grands protagonistes de cette rencontre. Face à une défense d’Alavés qui risque d’être fortement sollicitée, le Brésilien aura une belle occasion d’améliorer encore ses statistiques.

Lucas Boyé (Deportivo Alavés) : L’attaquant argentin représente l’une des principales armes offensives du Deportivo Alavés. Auteur de cinq buts depuis le début de la saison en Liga, il sera particulièrement attendu lors de ce déplacement chez le leader. Capable de peser physiquement sur les défenseurs adverses et de conserver le ballon pour faire remonter son équipe, Boyé pourrait jouer un rôle important dans les phases de transition. Face à une défense barcelonaise diminuée par plusieurs blessures, l’ancien joueur d’Elche pourrait notamment profiter des espaces laissés par les Catalans pour se procurer des occasions. Son efficacité devant le but sera essentielle si les Basques veulent espérer réaliser un exploit.

Notre pronostic pour FC Barcelone – Alavés

Cette rencontre entre le FC Barcelone et le Deportivo Alavés semble particulièrement déséquilibrée sur le papier. Leaders du championnat malgré leur défaite dans le Clasico, les Blaugrana possèdent une nette supériorité technique et offensive sur leurs adversaires. Ils auront surtout une motivation supplémentaire : effacer leur dernier revers et montrer qu’ils restent les grands favoris dans la course au titre.

Le contexte pourrait d’ailleurs jouer en faveur des Catalans. Battus successivement par le PSG en Ligue des Champions (4-2), puis par le Real Madrid en Liga (1-2), les hommes d’Hansi Flick auront à cœur de mettre un terme à cette mauvaise série. Devant leur public, ils devraient rapidement chercher à prendre le contrôle de la rencontre et à imposer leur rythme.

Le FC Barcelone pourra notamment s’appuyer sur son impressionnante puissance offensive. Avec Raphinha, Lamine Yamal et Fermín López, le club catalan possède plusieurs joueurs capables de faire basculer un match sur une action individuelle. La vitesse des attaquants et la qualité technique des milieux barcelonais devraient mettre à rude épreuve l’arrière-garde basque.

Le Deportivo Alavés traverse, de son côté, une période nettement moins favorable. Après avoir remporté trois de ses quatre premières rencontres de championnat, le club basque n’a plus connu la victoire depuis six journées. Une série inquiétante qui témoigne des difficultés rencontrées par les joueurs d’Alavés pour maintenir leur niveau de performance sur la durée.

Le dernier match nul concédé face à Málaga (1-1) n’a pas permis aux Basques de retrouver une dynamique positive. Pourtant, Alavés dispose de quelques arguments offensifs, notamment avec Lucas Boyé et Díaz. Face à une défense barcelonaise privée de plusieurs éléments importants, les visiteurs pourraient parvenir à se créer des occasions, particulièrement en contre-attaque.

Les absences défensives du Barça constituent d’ailleurs l’une des rares raisons d’espérer pour le Deportivo Alavés. Privés notamment de Jules Koundé, Andreas Christensen et Eric García, les Catalans pourraient connaître quelques difficultés pour contenir les offensives adverses. Cette fragilité pourrait permettre aux Basques de trouver le chemin des filets, même si cela risque de ne pas suffire pour obtenir un résultat positif.

Nous nous attendons donc à une rencontre largement dominée par le FC Barcelone, avec une équipe catalane particulièrement entreprenante dès les premières minutes. Alavés pourrait résister pendant un certain temps et profiter de quelques erreurs défensives pour inquiéter son adversaire, mais la différence de qualité entre les deux formations devrait progressivement se faire ressentir.

Avec l’obligation de réagir après deux défaites consécutives toutes compétitions confondues, les Blaugrana semblent réunir les conditions nécessaires pour renouer avec le succès et conforter leur première place au classement.

Les cotes de FC Barcelone – Alavés

Pari Meilleure cote affichée Victoire du FC Barcelone 1,04 Match nul 9,20 Victoire du Deportivo Alavés 15,50

Notre pronostic : victoire du FC Barcelone, cotée à 1,04

Nous misons sur une victoire du FC Barcelone face au Deportivo Alavés. Après deux revers consécutifs face au PSG et au Real Madrid, les Catalans devraient afficher un visage conquérant pour retrouver le chemin du succès. Devant leur public, les hommes d’Hansi Flick possèdent largement les qualités offensives nécessaires pour prendre le dessus sur une formation basque qui reste sur six rencontres sans victoire en championnat.

Malgré les nombreuses absences défensives du Barça, qui pourraient permettre à Alavés d’inscrire au moins un but, nous imaginons une rencontre dominée par les Blaugrana. Avec un Raphinha particulièrement efficace depuis le début de la saison et un Lamine Yamal toujours capable de faire des différences, le leader de Liga devrait parvenir à s’imposer confortablement et à conserver sa première place.

Notre score : FC Barcelone 3-1 Deportivo Alavés