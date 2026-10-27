FC Barcelone : le verdict financier tombe dans le bras de fer avec l’Atlético !

Le différend entre le FC Barcelone et l’Atlético Madrid autour de Julián Álvarez connaît un nouveau développement. Dénoncé auprès de la Fédération espagnole, le club catalan écope d’une amende au montant pour le moins symbolique.

Une amende de 602 € pour le Barça

Le verdict est tombé dans l’affaire Julián Álvarez. Selon Mundo Deportivo, information relayée par Actu Foot, le FC Barcelone a été sanctionné d’une amende de 602 € après la plainte déposée par l’Atlético Madrid auprès de la Fédération espagnole de football.

Le club madrilène reprochait au Barça d’avoir supposément approché son attaquant argentin alors que celui-ci était toujours sous contrat. La procédure engagée par les Colchoneros a donc bien débouché sur une sanction, même si son montant reste particulièrement faible à l’échelle des deux clubs.

Le Barça écope d’une amende de 602 € dans l’affaire Julián Álvarez. L’Atlético Madrid avait dénoncé le club catalan pour avoir supposément approché son attaquant sous contrat. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2115103392687149117

Un nouveau rebondissement dans le dossier Álvarez

On vous en parlait récemment : Diego Simeone avait été placé au centre de ce feuilleton entre le Barça et l’Atlético autour de Julián Álvarez. Cette fois, le dossier quitte le seul terrain sportif pour connaître une conséquence disciplinaire concrète.

Cette amende ne modifie pas, à elle seule, la situation contractuelle de l’attaquant argentin. Elle confirme toutefois que l’Atlético a choisi de ne rien laisser passer face aux démarches présumées du club catalan. Dans ce bras de fer, les dirigeants madrilènes ont ainsi obtenu gain de cause sur le plan réglementaire.

Le précédent Antoine Griezmann en 2019

Ce n’est pas la première fois que les deux clubs s’opposent sur ce terrain. En 2019, le FC Barcelone avait déjà été condamné à payer 300 € après une plainte de l’Atlético Madrid dans le dossier Antoine Griezmann. Le club rojiblanco dénonçait alors un supposé contact avec l’attaquant français tandis que celui-ci se trouvait encore sous contrat.

Sept ans plus tard, le scénario se répète avec Julián Álvarez et une sanction légèrement supérieure. Le parallèle illustre surtout les relations tendues entre les deux directions lorsqu’un joueur majeur de l’Atlético se retrouve associé au Barça.

Une victoire surtout symbolique pour l’Atlético

Avec 602 € à régler, la sanction n’aura évidemment aucun impact notable sur les finances du FC Barcelone. Sa portée est avant tout symbolique : la plainte de l’Atlético a été suivie d’effet et le club catalan est sanctionné dans ce dossier.

Après les 300 € infligés dans l’affaire Griezmann, ce nouveau verdict rappelle aussi le caractère limité des amendes prononcées dans ce type de procédure. L’Atlético obtient néanmoins une décision favorable, tandis que le feuilleton Julián Álvarez continue d’alimenter les tensions avec le Barça.