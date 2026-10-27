OM : Trois renforts ont dit oui, mais le mercato reste bloqué !

L’OM aurait déjà avancé sur deux à trois profils en vue du mercato hivernal. Leur arrivée dépend toutefois de la capacité du club phocéen à retrouver une marge financière pour investir.

Deux à trois joueurs déjà d’accord avec l’OM

À l’approche du mercato d’hiver, la direction phocéenne semble avoir préparé le terrain. Selon les informations de Jean-François Pérès, relayées par La Tribune OM, deux à trois profils ciblés auraient déjà donné leur accord pour rejoindre Marseille.

L’identité de ces joueurs et les postes concernés n’ont pas filtré. Aucun élément ne permet non plus de savoir si les discussions ont dépassé le stade d’un accord de principe avec les intéressés. L’OM ne partirait néanmoins pas d’une feuille blanche au moment d’aborder cette fenêtre hivernale.

« Le club doit sortir du rouge cet hiver pour pouvoir enfin investir de nouveau. Deux à trois profils joueurs seraient déjà ciblés et d’accord pour venir à l’OM. Mais au moment où l’on se parle, tout cela est très incertain. » — @LaTribuneOM https://twitter.com/LaTribuneOM/status/2115181188457390506

La situation financière bloque les opérations

Le principal obstacle se situe du côté des finances marseillaises. D’après Jean-François Pérès, le club doit d’abord « sortir du rouge » cet hiver avant de pouvoir investir à nouveau. Aucun chiffre n’accompagne cette information et la nature exacte des efforts attendus n’est pas précisée.

Ce préalable maintient donc les dossiers évoqués dans l’incertitude. L’intérêt de l’OM et l’accord des joueurs ne suffisent pas, à ce stade, à garantir leur arrivée. Marseille doit encore retrouver la marge nécessaire pour transformer ces pistes en opérations concrètes.

Un mercato suspendu à une condition

Le chantier est ainsi clairement identifié : l’OM peut anticiper son recrutement et convaincre des éléments de rejoindre le projet, mais il ne dispose pas encore de la liberté indispensable pour passer à l’action. Jean-François Pérès insiste d’ailleurs sur le caractère « très incertain » de la situation actuelle.

Cette réserve invite à la prudence. Aucun transfert n’est présenté comme imminent et les deux à trois profils concernés restent de simples cibles tant que la condition financière n’est pas remplie. Les prochaines semaines devront permettre de déterminer si la direction marseillaise peut réellement débloquer son mercato.

Des pistes prêtes, sans garantie de signature

L’OM possède donc une première base de travail pour renforcer son effectif cet hiver. Avoir obtenu l’adhésion de plusieurs joueurs constituerait une avancée, mais le plus difficile reste à faire : réunir les conditions permettant de conclure les dossiers.

En l’absence de noms, de montants ou de calendrier précis, les contours du recrutement marseillais demeurent flous. Le club phocéen aurait pris de l’avance dans ses échanges, sans être encore en mesure de garantir la moindre signature.