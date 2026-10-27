S’il a écarté plusieurs joueurs de l’équipe première après la victoire poussive contre Le Havre, Bruno Genesio va en promouvoir d’autres à l’OM.

La victoire de l’OM dimanche contre Le Havre (4-3) n’a visiblement pas empêché Bruno Genesio de revoir certains choix concernant la composition de son groupe. Alexi Koum, Tadjidine Mmadi et Keyliane Abdallah ont ainsi été rétrogradés avec l’équipe Pro 2 sur décision du technicien marseillais.

OM : trois jeunes appelés en renfort par Genesio

Mais dans le même temps, trois autres jeunes marseillais pourraient profiter de cette réorganisation pour intégrer le groupe professionnel. Selon l’insider marseillais OM Fada, Redmania, Valero et Lecesse devraient être promus en équipe première. « Redmania, Valero (déjà présent cette semaine) et Lecesse vont faire le chemin inverse », affirme-t-il.

Une annonce qui laisse entrevoir une nouvelle redistribution des cartes au sein du groupe olympien. Pour ces trois jeunes joueurs, cette éventuelle promotion représenterait une occasion importante de se rapprocher du groupe professionnel et de se montrer auprès du staff.

Une opportunité à saisir pour les jeunes de l’OM

Ces mouvements illustrent la volonté de Bruno Genesio de faire évoluer son groupe en fonction de ses attentes. Si trois jeunes ont été renvoyés avec la Pro 2, trois autres pourraient bénéficier d’une opportunité à l’échelon supérieur. La victoire face au Havre n’a donc pas empêché le staff marseillais de procéder à des ajustements.

Pour Saïd Redmania, Antoine Valero et Milan Lecesse, l’objectif sera désormais de profiter de cette éventuelle promotion pour convaincre l’entraîneur de l’OM. Intégrer le groupe professionnel constitue une étape importante, mais ne garantit pas automatiquement du temps de jeu avec l’équipe première.