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OM : après Le Havre, Genesio a puni un autre joueur en plus d’Abdallah !

Par William Tertrin - 26 Oct 2026, 16:20
Bruno Genesio (OM) en conférence de presse

Après la sanction de Keyliane Abdallah, l’OM pourrait également envoyer Tadjidine Mmadi avec la réserve, dans un contexte de fermeté affichée envers les jeunes joueurs marseillais.

L’Olympique de Marseille hausse le ton avec ses jeunes talents. Au lendemain de la victoire mouvementée contre Le Havre (4-3), le cas de Keyliane Abdallah fait beaucoup parler. Mais l’ailier marseillais ne serait pas le seul concerné par les décisions du staff olympien.

Keyliane Abdallah sanctionné pour son attitude

Entré en jeu face au Havre, Keyliane Abdallah a été rétrogradé avec la Pro 2 de l’OM jusqu’à nouvel ordre. Si sa prestation lors de cette rencontre a contribué à la décision, elle n’en serait toutefois pas l’unique raison.

D’après les informations de RMC Sport, le staff marseillais était déjà déçu par les dernières performances du joueur, notamment lors du déplacement face au Sturm Graz en Ligue Europa. Son attitude, jugée trop dilettante ces derniers jours, aurait également pesé dans la balance. La sanction aurait donc été mûrement réfléchie, et non décidée uniquement dans la foulée du match contre Le Havre.

« Selon plusieurs témoins, le jeune attaquant gardait le sourire et se dit déterminé à montrer que Bruno Genesio et le staff de l’équipe Pro peuvent compter sur lui et sur son investissement. Il accepte évidemment la sanction et n’a aucune volonté de la contester, d’autant que ses performances étaient un petit peu plus poussives ces derniers temps », rapporte RMC.

Tadjidine Mmadi également concerné ?

La situation pourrait également concerner Tadjidine Mmadi. Selon le compte spécialisé La Minute OM, le jeune joueur aurait lui aussi été rétrogradé avec l’équipe Pro 2 de l’Olympique de Marseille.

Cette éventuelle décision s’inscrirait dans un contexte où le staff souhaite rappeler aux jeunes joueurs les exigences liées au groupe professionnel. Après le coup de gueule de Bruno Genesio à l’issue de la rencontre contre Le Havre, le message semble clair : le talent ne suffit pas, l’investissement et l’état d’esprit sont également attendus.

Reste désormais à connaître la durée de ces mesures et les conditions d’un éventuel retour des joueurs concernés dans le groupe professionnel. Pour Keyliane Abdallah comme pour Tadjidine Mmadi, la prochaine étape sera de répondre sur le terrain et de regagner la confiance du staff marseillais.

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