OM – Le Havre (4-3) : les notes des Marseillais

Malgré quatre buts d’avance, l’OM a dominé Le Havre en se faisant peur (4-3) pour enchaîner une troisième victoire lors de la septième journée de Ligue 1. Les notes des Marseillais.

Jeffrey De Lange 4,5

Le gardien de l’OM anticipe bien une passe en profondeur havraise (15e). Le Néerlandais se couche bien sur une frappe rasante (23e) et un centre fuyant (48e). Il part du bon côté sur le penalty de Maja (5-1, 77e) et peut mieux faire pour rassurer sa défense en fin de match.

Timothy Weah 6

Le capitaine de l’OM a souvent combiné avec Harit et bien verrouillé son couloir. Surtout, il va chercher le deuxième but seul à l’énergie, après un petit numéro dans la surface (2-0, 33e). A l’image de son image, il a plongé en fin de match.

Nayef Aguerd 5

Propre dans ses interventions, Nayef Aguerd a été plutôt solide dans l’ensemble. Titulaire, il se jette fort à propos devant un Havrais (31e) et a tenu son rang en seconde période même s’il est pris sur le troisième but havrais.

CJ Egan-Riley 6

Buteur de la tête sur la première occasion marseillaise (5e), l’Anglais a été rude dans ses duels et a souvent avancé avec le ballon pour percer le premier rideau havrais.

Emerson Palmieri 6

Sur son premier centre, l’Italo-Brésilien a déposé un caviar sur la tête d’Egan Riley (5e) et a brillé en sauvant un but du Havre tout fait sur son ligne de but (63e) !

Tochukwu Nnadi 5

Étrangement, on l’a peu vu au duel (2 en première période) mais plutôt dans l’organisation du jeu. Appliqué sans être génial, le milieu de terrain nigérian a fait son match.

Pierre-Emile Höjbjerg 5,5

Le retour du Danois a fait du bien à l’équilibre marseillais. Son petit lob (19e) mais surtout sa frappe du gauche dans la foulée (22e) doivent au moins attraper le cadre. Solide en seconde période et remplacé par Gomes, sifflé à son entrée (83e).

Himad Abdelli 7

Encore une bonne prestation d’Abdelli, le premier à impulser du mouvement en attaque et à oxygéner le jeu. Omniprésent, il a déclenché le troisième but et marque le suivant de près (4-0, 55e). Un métronome, remplacé par Kamissoko (83e).

Igor Paixao 6,5

Le déclic espéré après son but à Angers n’était pas un écran de fumée. S’il n’est pas encore redevenu le clutch joueur qu’il a été en fin de saison dernière, le Brésilien a fait le bon appel sur le troisième but (50e), remplacé par Garcia (90e).

Amine Harit 4,5

Le Marocain a eu du mal à contourner son teigneux vis-à-vis Koffi. Sa passe en retrait mal assurée aurait pu coûter cher (23e). Malgré un recentrage en seconde période et quelques envolées, on l’a connu meilleur. Remplacé par Abdallah (77e).

Amine Gouiri 5,5

Amine Gouiri a couvert beaucoup de terrain. Finalement peu présent dans la zone de vérité, l’international algérien a su exister en étant décisif par la passe sur le troisième but des siens (3-0, 50e). Remplacé par Maupay, conspué à son entrée (77e).

Bastien Aubert, au Vélodrome