CMA CGM, groupe du milliardaire Rodolphe Saadé régulièrement cité au rachat de l’OM, serait discussion pour devenir partenaire des JO de Los Angeles 2028.

Après son implication dans les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, CMA CGM pourrait poursuivre son aventure dans le sponsoring sportif à l’occasion du prochain rendez-vous olympique.

CMA CGM vise Los Angeles 2028

D’après Sport Business Club, le groupe dirigé par Rodolphe Saadé discuterait avec le comité d’organisation des Jeux de Los Angeles 2028 en vue d’un éventuel partenariat. Une perspective qui s’inscrirait dans la stratégie internationale de l’armateur français. CMA CGM renforce en effet ses activités sur le marché américain, où Los Angeles occupe une place importante dans son dispositif logistique, notamment grâce à Fenix Marine Services, opérateur de terminaux portuaires.

Un éventuel accord avec les organisateurs des Jeux olympiques offrirait ainsi au groupe une nouvelle vitrine internationale, avec une exposition médiatique considérable et des possibilités de renforcer sa visibilité auprès du public américain. À Marseille, le nom de Rodolphe Saadé revient régulièrement lorsqu’il est question de l’avenir de l’OM.

Rodolphe Saadé a d’autres ambitions que l’OM ?

Le patron de CMA CGM est souvent évoqué dans les discussions autour d’une éventuelle reprise de l’OM, même si ces spéculations ne constituent pas, à elles seules, la preuve d’un projet de rachat. En attendant, le dirigeant poursuit le développement de son groupe dans plusieurs secteurs et sur différents marchés internationaux. Le sponsoring sportif représente notamment un levier de visibilité et de rayonnement pour CMA CGM, comme l’a illustré son engagement autour des Jeux de Paris 2024.

Si les discussions évoquées par Sport Business Club aboutissent, Los Angeles 2028 pourrait donc devenir une nouvelle étape dans cette stratégie. Pour Rodolphe Saadé, l’enjeu serait avant tout de renforcer la présence internationale de CMA CGM, loin des seules spéculations marseillaises autour de l’OM. Les supporters olympiens continueront-ils pour autant à imaginer le patron de CMA CGM à la tête de l’OM ? Le dossier reste ouvert dans les conversations, mais aucune conclusion ne peut être tirée concernant un éventuel rachat. Pour l’heure, c’est surtout sur la scène internationale que le groupe marseillais pourrait chercher à élargir ses horizons.