L’équipe type de la 8e journée de Ligue 1 concoctée par le quotidien L’Équipe est désormais connue.

Malgré une fin de match particulièrement stressante, l’OM a réussi à conserver les trois points face au Havre. Les hommes de Bruno Genesio se sont imposés 4-3 au terme d’une rencontre spectaculaire, marquée par de belles séquences offensives, mais aussi par une fin de partie qui a donné quelques sueurs froides aux supporters marseillais.

Abdelli enfin récompensé à l’OM

Dans cette rencontre, Himad Abdelli, Igor Paixão et Emerson ont particulièrement retenu l’attention et figurent dans l’équipe type de cette 8e journée. Abdelli a notamment livré une prestation remarquable. Très actif dans l’entrejeu, l’international algérien a pesé sur les débats par sa qualité technique, sa disponibilité et sa capacité à orienter le jeu. Il a également participé directement au spectacle offensif en trouvant le chemin des filets. Sa performance confirme sa montée en puissance sous le maillot olympien et récompense les efforts consentis depuis le début de la saison.

Le Stade Rennais a également vécu un excellent dimanche. Face au RC Strasbourg, les Bretons ont livré une prestation convaincante pour s’imposer 3-0 au Roazhon Park. Un succès net qui doit beaucoup à plusieurs individualités particulièrement inspirées. Charlie Cresswell, Valentin Rongier, Sebastian Szymański et Boulaye Dia sont notamment mis en avant dans la sélection évoquée. Quatre profils différents qui illustrent la complémentarité rennaise lors de cette rencontre.

Le Stade Rennais, leader furtif de L1

En défense, Cresswell a affiché une grande solidité. Le défenseur central a remporté de nombreux duels, bien géré les offensives adverses et contribué à préserver la cage rennaise. Il s’est également illustré par la qualité de ses relances, participant à la construction du jeu depuis l’arrière. Au milieu de terrain, Rongier a apporté son expérience et son volume de jeu. L’ancien Marseillais a joué un rôle important dans l’équilibre collectif, récupérant des ballons et facilitant les transitions.

Sa justesse dans les transmissions a permis au Stade Rennais de contrôler plusieurs séquences de la rencontre. Mais le grand homme de cette victoire reste Szymański. Le milieu offensif polonais a signé un doublé et fait parler sa qualité technique. Capable de se projeter dans la surface comme de tenter sa chance de loin, il a constamment posé des problèmes à la défense strasbourgeoise. Sa performance lui vaut d’ailleurs d’être présenté comme l’un des grands artisans du succès rennais. Devant, Dia a également participé à la fête.

Thauvin, le patron du RC Lens

Du côté du RC Lens, un nom retient particulièrement l’attention : Florian Thauvin. L’attaquant lensois a une nouvelle fois démontré son importance dans le dispositif artésien lors de la victoire 2-1 contre le Paris FC à Bollaert. Menés au score, les Sang et Or ont dû trouver les ressources nécessaires pour renverser la rencontre. Et leur capitaine a pris ses responsabilités au moment où son équipe en avait le plus besoin.

Thauvin a d’abord remis les deux équipes à égalité grâce à une belle frappe à l’entrée de la surface. Un geste qui a relancé Lens et permis aux supporters de croire à un retournement de situation. L’ancien international français ne s’est pas arrêté là puisqu’il a ensuite délivré une passe décisive sur le but de Thorgan Hazard, qui a offert la victoire aux siens. Avec un but et une passe décisive, le Lensois est le grande bonhomme de cette rencontre et plus globalement du début de saison.