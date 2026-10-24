RC Lens : gros coup dur pour Leca face à la puissance parisienne

Jean-Louis Leca reconnaît que le RC Lens ne peut pas lutter à armes égales avec le Paris FC sur certains dossiers. Le club francilien a devancé les Sang et Or grâce à des conditions salariales hors de portée pour les Artésiens.

Le Paris FC a ciblé Sage et Thomasson

La concurrence du Paris FC commence à peser sur le recrutement du RC Lens. D’après les informations de L’Équipe, relayées par @ActuL1_, Jean-Louis Leca a admis l’impuissance du club artésien devant les moyens financiers déployés par la formation francilienne sur plusieurs cibles communes.

Le PFC avait d’abord tenté d’attirer Pierre Sage, ainsi qu’Adrien Thomasson, au cours du dernier mercato estival. Deux pistes directement liées aux Sang et Or, puisque le premier dirigeait alors l’équipe lensoise et que le second figurait dans son effectif. Ces approches traduisaient déjà les nouvelles ambitions parisiennes sur le marché français.

Deux dossiers perdus pour une question de salaire

La rivalité entre les deux clubs ne s’est pas arrêtée là. Le Paris FC a ensuite pris le dessus dans les dossiers Lassine Sinayoko et Pablo Pagis. Lens s’intéressait également aux deux joueurs, mais n’a pas été en mesure de s’aligner sur les salaires proposés par son concurrent.

Le RC Lens ne fait plus le poids face aux moyens du Paris FC sur leurs cibles communes. Le club parisien avait notamment tenté d’attirer Pierre Sage et Adrien Thomasson. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2114063486443810993

Cette différence de puissance financière a permis au PFC de rafler Sinayoko et Pagis devant les Artésiens. Pour Jean-Louis Leca, le constat est donc clair : lorsque la bataille se déplace sur le terrain salarial, la marge de manœuvre lensoise devient particulièrement réduite.

Une menace désormais bien identifiée à Lens

Le Paris FC s’impose ainsi comme un concurrent direct sur des profils suivis en Ligue 1 et en Ligue 2. Son pouvoir d’attraction ne repose plus seulement sur son projet sportif, mais aussi sur sa capacité à présenter des offres difficiles à suivre pour un club comme Lens, attaché à la maîtrise de sa masse salariale.

Cette évolution oblige les Sang et Or à avancer différemment. Le club artésien doit identifier ses priorités plus tôt, convaincre par son projet ou se tourner vers des marchés moins exposés. La situation confirme en tout cas la menace rencontrée par Jean-Louis Leca depuis l’été.

Lens contraint de préserver son modèle

Le constat ne signifie pas que le RC Lens renonce à ses ambitions. Il souligne plutôt les limites que le club refuse de dépasser pour remporter une surenchère. Face à la nouvelle force de frappe parisienne, les dirigeants lensois entendent conserver leur équilibre économique, quitte à laisser filer certaines pistes.

Les dossiers Sinayoko et Pagis illustrent ce nouveau rapport de force. Le Paris FC peut désormais concurrencer frontalement les Sang et Or, puis faire la différence au moment de négocier les conditions contractuelles. Une donnée que le RC Lens devra intégrer lors de ses prochaines campagnes de recrutement.