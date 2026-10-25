RC Lens Mercato : une grosse vente de Leca bientôt au PSG ?

Parti du RC Lens pour un joli pactole en 2025, Andy Diouf attire les convoitises du PSG. L’Inter Milan pourrait réclamer jusqu’à 60 millions d’euros pour son milieu français.

Le RC Lens pourrait-il assister à une nouvelle grosse vente grâce à Andy Diouf ? Parti du Pas-de-Calais à l’été 2025 pour rejoindre l’Inter Milan, le milieu de terrain de 23 ans aurait tapé dans l’œil de plusieurs cadors européens, dont le PSG. Une opération qui pourrait atteindre des sommets lors d’un prochain mercato.

Un transfert à 60 millions d’euros ?

Selon les informations de fussball-news.de, le PSG surveillerait la situation d’Andy Diouf, au même titre qu’Arsenal, Chelsea et le FC Barcelone. L’ancien Lensois s’est progressivement imposé comme un joueur polyvalent, capable d’apporter de l’impact physique, de la mobilité et de la percussion.

Cette progression n’est pas passée inaperçue à l’Inter Milan. Arrivé en provenance du RC Lens à l’été 2025 contre 25 millions d’euros (hors bonus), le Français est sous contrat avec le club italien jusqu’en juin 2030. Une situation qui place les dirigeants milanais en position de force dans les négociations.

D’après les informations publiées, l’Inter pourrait réclamer entre 50 et 60 millions d’euros pour envisager son départ. Un montant conséquent, qui témoigne de la cote grandissante du joueur, appelé lors du dernier rassemblement de l’équipe de France par Zinédine Zidane.