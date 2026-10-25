RC Lens : le micro des arbitres déjà sérieusement remis en cause

Généralisée en Ligue 1 cette saison, la sonorisation des arbitres ne convainc pas. Le dispositif, utilisé lors de Lens – Paris FC, est jugé trop limité pour réellement éclairer les décisions prises avec l’aide du VAR.

Une annonce réduite à la décision finale

La sonorisation des arbitres devait apporter davantage de clarté dans les stades de Ligue 1. Mais ses premières utilisations laissent un goût d’inachevé. Comme le rapporte Actu Ligue 1, le micro ne permet pour l’instant de diffuser que la décision finale de l’officiel auprès du public.

Les échanges entre l’arbitre central et les assistants vidéo ne sont pas retransmis. Le cheminement ayant conduit à confirmer ou à modifier une décision reste donc inaccessible aux spectateurs présents dans les tribunes, comme aux téléspectateurs. En clair, le public entend le verdict sans connaître les éléments qui l’ont motivé.

Lens – Paris FC illustre les limites du dispositif

Le match entre le RC Lens et le Paris FC a fourni une nouvelle illustration de cette formule très encadrée. Mathieu Vernice a pris la parole, mais son intervention s’est limitée à une brève annonce. Une communication qui n’a pas permis d’apporter une véritable explication sur l’analyse menée avec le VAR.

Généralisé cette saison, le micro ne diffuse que la décision finale, sans les échanges avec le VAR. Le dispositif n’apporte donc pas de véritable explication au public. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2114285373027147863

Cette séquence pose la question de l’utilité réelle du système dans sa forme actuelle. L’annonce permet certes aux personnes présentes dans le stade d’identifier immédiatement la décision retenue. Elle ne répond toutefois pas aux interrogations qui accompagnent les actions litigieuses, notamment lorsque plusieurs critères entrent en ligne de compte.

Des arbitres davantage exposés qu’expliqués

Le principal reproche adressé à cette nouveauté tient ainsi à son manque de contenu. Sans explication détaillée ni accès aux échanges avec le VAR, la prise de parole peut donner l’impression de théâtraliser la décision plutôt que de la rendre plus compréhensible. L’arbitre se retrouve seul au centre de l’attention pour énoncer un verdict déjà arrêté.

Cette exposition supplémentaire n’est pas anodine dans un contexte où les décisions arbitrales sont déjà abondamment commentées. Le micro devait rapprocher le public des officiels et réduire les incompréhensions. Dans ce format, il risque au contraire de concentrer encore davantage les réactions sur l’arbitre central.

Une transparence encore très partielle

Le constat ne remet pas nécessairement en cause le principe d’une annonce sonore. Il souligne surtout l’écart entre l’attente suscitée par la sonorisation et les informations réellement communiquées. Entendre une décision constitue une première étape, mais celle-ci reste limitée si son raisonnement demeure entièrement confidentiel.

Pour devenir un véritable outil pédagogique, le dispositif devrait offrir au public des éléments permettant de comprendre l’intervention du VAR. En l’état, la sonorisation clarifie le résultat de la procédure, pas la procédure elle-même. La prestation de Mathieu Vernice lors de Lens – Paris FC a précisément mis cette limite en lumière.