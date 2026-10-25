RC Lens : Thauvin a reçu un énorme coup de pouce pour retrouver l’équipe de France

Brillant avec le RC Lens, Florian Thauvin bénéficie du soutien appuyé de plusieurs consultants, qui estiment que l’ailier de 33 ans mérite une nouvelle chance en équipe de France.

Florian Thauvin est en pleine lumière. Décisif lors de la victoire du RC Lens face au Paris FC (2-1), samedi, le capitaine artésien a encore démontré toute son importance dans le collectif lensois. Ses performances relancent naturellement la question d’un retour en équipe de France, et plusieurs observateurs militent déjà en sa faveur.

Sur RMC, Walid Acherchour n’a pas caché son admiration pour l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille. « En ce moment, il est à trois mètres du sol ! C’est impressionnant le niveau qu’il a », a lancé le consultant, emballé par les prestations du numéro 10 lensois.

Son enthousiasme va encore plus loin concernant la place de Thauvin dans l’histoire du Racing. « Pour moi, il est déjà entré dans la légende du RC Lens », estime-t-il, évoquant une véritable histoire d’amour entre le joueur, le club artésien et la Ligue 1.

« Il doit aller en équipe de France », insiste Acherchour

Au-delà de son impact à Lens, c’est surtout la possibilité d’un retour chez les Bleus qui anime les discussions. Pour Walid Acherchour, les performances actuelles du champion du monde 2018 justifient pleinement une convocation. « Il doit aller en équipe de France. Il a sa place dans cette liste », a-t-il affirmé, adressant ainsi un message clair au sélectionneur Zinédine Zidane.

Rio Mavuba partage également cet avis. Consultant pour Téléfoot, l’ancien milieu de terrain du LOSC a notamment salué le but inscrit par Thauvin face au Paris FC. « Son but, c’est la grande classe. C’est un joueur qu’il ne faut pas oublier pour le niveau international. Il va y avoir des absents et peut-être qu’il peut intégrer la liste », a-t-il déclaré, selon Maxifoot.

Adil Rami s’est lui aussi montré favorable à un retour de l’attaquant lensois en sélection, avec un enthousiasme sans ambiguïté : « Oui, à 100 % ! »

Thauvin rêve de découvrir Zinédine Zidane

De son côté, Florian Thauvin ne cache pas ses ambitions internationales. À 33 ans, l’ailier lensois veut retrouver l’équipe de France et découvrir le nouveau sélectionneur.

« Bien évidemment que j’ai envie d’aller en équipe de France parce que j’aime l’équipe de France, parce que j’ai une histoire avec l’équipe de France, mais ce n’est pas à moi de le réclamer », a-t-il expliqué après la rencontre face au Paris FC. Le Lensois a également confié son admiration pour Zinédine Zidane : « Ce serait un rêve de découvrir Zidane, donc on verra bien. »

Avec le soutien de plusieurs consultants, des performances XXL sous le maillot sang et or, ou encore la blessure d’Ousmane Dembélé, Thauvin a relancé le débat. Reste désormais à savoir si ses prestations suffiront à convaincre Zidane de lui ouvrir les portes de la prochaine liste des Bleus.