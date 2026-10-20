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RC Lens : les supporters commencent à craindre le pire avec Florian Thauvin

Par William Tertrin - 20 Oct 2026, 05:00
Florian Thauvin (RC Lens)

L’influence grandissante de Florian Thauvin au RC Lens soulève une question chez les supporters : les Sang et Or sont-ils en train de devenir trop dépendants de leur numéro 10 ?

Le RC Lens peut-il se passer de Florian Thauvin ? La question prend de l’ampleur chez les supporters artésiens. Dans un sondage publié sur X via notre compte But! RC Lens, les internautes ont été invités à se prononcer sur une éventuelle « Thauvin-dépendance » au sein de l’équipe lensoise.

Et les premiers résultats sont assez parlants. Sur les 46 votes enregistrés au moment du relevé, 56,5 % des participants répondent oui, contre 43,5 % qui estiment que cette dépendance n’est pas un sujet d’inquiétude. Un résultat qui montre que la question commence à faire débat chez les supporters.

Florian Thauvin, le facteur X du RC Lens

Il faut dire que le capitaine lensois s’est imposé comme un élément majeur du secteur offensif. Le 9 octobre, lors de la victoire face à l’Olympique Lyonnais (2-1), il a notamment délivré deux passes décisives. Quelques jours plus tard, contre Troyes (3-1), il s’est encore illustré avec deux nouvelles passes décisives, confirmant son importance dans les résultats des Sang et Or.

Son influence est donc évidente. Mais c’est précisément ce qui peut alimenter les interrogations : que deviendrait le RC Lens si Florian Thauvin venait à manquer à l’appel ? Entre sa créativité, sa capacité à faire des différences et son rôle de leader, le numéro 10 occupe une place centrale dans l’animation offensive.

Une inquiétude à relativiser ?

Le collectif lensois devra aussi démontrer qu’il peut trouver d’autres solutions offensives lorsque Thauvin est moins influent ou indisponible. Mais, pour l’instant, les autres attaquants peinent à se mettre en valeur.

Une chose est sûre : les performances du capitaine sont devenues un sujet incontournable autour de Bollaert. La Thauvin-dépendance inquiète déjà une bonne partie des supporters lensois, et les prochains matchs du RC Lens permettront d’en savoir davantage.

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