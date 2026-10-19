Facteur X de la victoire du RC Lens à Troyes ce samedi (3-1), Florian Thauvin (33 ans) a reçu une très mauvaise nouvelle venue de Pierre Ménès.

Le RC Lens a retrouvé le sourire à Troyes. Samedi, les Sang et Or se sont imposés 3-1 au stade de l’Aube lors de la 7e journée de Ligue 1. Une victoire à laquelle Florian Thauvin a largement contribué, avec deux passes décisives déterminantes. Le capitaine lensois a notamment servi Odsonne Édouard juste avant la pause, puis Ruben Aguilar au retour des vestiaires.

Ménès refroidit les espoirs de Thauvin avec Zidane

Mais malgré cette prestation de haut niveau, une question risque de poursuivre l’ancien Marseillais : peut-il encore retrouver l’équipe de France ? À Troyes, Florian Thauvin a encore démontré son importance dans le collectif lensois. Le numéro 10 a d’abord participé à l’ouverture du score sur corner, avant de délivrer deux passes décisives. Sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à faire la différence dans les derniers mètres ont une nouvelle fois pesé lourd. Ses performances ne passent pas inaperçues. Sur le site spécialisé RCLensois, les supporters l’ont même désigné homme du match avec une note moyenne de 7,83. À 33 ans, le champion du monde 2018 reste donc un élément essentiel de l’équipe dirigée par Dino Toppmöller.

Pour Pierre Ménès, le problème de Thauvin ne concerne pas son niveau de jeu. Le consultant reconnaît au contraire l’importance du Lensois, notamment lors de la victoire en Champagne. « Florian Thauvin n’est-il pas totalement indispensable à Lens ? C’est lui par deux fois qui a offert aux Lensois le but de la victoire », a-t-il expliqué sur sa chaîne YouTube. Mais Ménès estime que l’âge du joueur constitue un obstacle majeur pour un éventuel retour chez les Bleus : « Il n’a finalement comme seul défaut pour taper à la porte de l’équipe que d’avoir 33 ans. Je ne pense pas que ça rentre dans les plans de Zidane de convoquer des joueurs qui auront presque 35 ans au moment de l’Euro. » Une analyse qui risque de refroidir les espoirs du capitaine lensois.

L’âge, un obstacle difficile à contourner ?

Thauvin possède pourtant un CV solide. Il compte notamment 13 sélections avec l’équipe de France et faisait partie du groupe sacré champion du monde en 2018. Son retour en Ligue 1 lui a également permis de retrouver une place importante dans un projet ambitieux. Au RC Lens, il dispose de responsabilités et semble capable de peser régulièrement sur les rencontres. Mais la concurrence reste rude chez les Bleus. À l’approche de l’Euro, la question ne sera pas seulement celle de son talent, mais aussi de sa capacité à s’inscrire dans les choix du sélectionneur sur la durée. Pour Ménès, l’âge de Thauvin pèserait donc lourd dans la balance.

Attention toutefois à ne pas tirer de conclusion définitive. Pierre Ménès livre ici son opinion sur les choix que pourrait effectuer Zinédine Zidane. Il ne rapporte pas une décision officielle du sélectionneur concernant Florian Thauvin. Le Lensois n’est donc pas officiellement écarté de l’équipe de France sur la seule base de cette déclaration. Ses performances au RC Lens pourraient encore alimenter le débat, surtout s’il continue d’enchaîner les prestations décisives.