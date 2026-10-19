RC Lens : grosse inquiétude avant Bruges, le LOSC dans la boucle

À deux jours de son déplacement en Ligue des champions à Bruges, le RC Lens doit composer avec un contexte sécuritaire tendu, sur fond de rivalité avec le LOSC et d’amitié entre ultras lillois et brugeois.

Le déplacement du RC Lens à Bruges, mercredi à 21 heures, s’annonce particulièrement sensible. Pour cette troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, les Sang et Or pourront compter sur 1 470 supporters dans le parcage visiteurs du stade Jan-Breydel. Mais la rencontre est classée à risque par les autorités, et les liens entre certains groupes ultras inquiètent.

Le LOSC au cœur des tensions entre Lens et Bruges

Comme le rapporte L’Équipe, les Dogues Virage Est (DVE), principal groupe ultra du LOSC, entretiennent une amitié de longue date avec les North Fanatics (NF), supporters du Club Bruges. Le 10 octobre, les deux groupes ont célébré leurs dix ans d’amitié lors de Lille-Le Havre, avec une bâche commune et des chants hostiles au voisin lensois.

Cette proximité constitue un facteur de vigilance supplémentaire avant la venue des Artésiens en Belgique. Selon les informations rapportées par le quotidien sportif, une partie des ultras brugeois est associée à des mouvances radicales d’extrême droite et à des épisodes de violence. Bien que les North Fanatics aient annoncé leur autodissolution à l’été 2024, leur activité ne serait pas totalement terminée.

Le précédent inquiétant du derby Lens-Lille en 2021

Les craintes des autorités s’appuient également sur un précédent marquant. Lors du derby Lens-Lille de 2021, des hooligans brugeois auraient rejoint le parcage lillois au stade Bollaert-Delelis. De violents incidents avaient alors éclaté, avec une intrusion de supporters lensois sur la pelouse. Lens a d’ailleurs (re)lancé les hostilités via un tifo lors de la défaite face au Sporting Portugal à Bollaert, avec « Bruges » marqué à l’envers.

À Bruges, la police devra donc surveiller les abords du stade Jan-Breydel, mais aussi les gares, le centre-ville et les axes routiers, où des affrontements entre groupes de supporters indépendants restent redoutés. La tenue simultanée de Lille-Galatasaray, autre rencontre considérée à risque, complique également la mobilisation des forces de sécurité dans la région.

Un déplacement obligatoire en bus pour les 1 470 Lensois

Face à ces risques, le RC Lens a prévu un dispositif strict pour ses supporters. Le club a confirmé que le déplacement officiel s’effectuerait obligatoirement en bus, pour des raisons d’organisation et de sécurité. Les modalités communiquées par le Racing précisent également que les supporters doivent respecter le rassemblement et le transport collectifs pour accéder au parcage visiteurs.

Le rendez-vous européen de mercredi dépasse ainsi le simple enjeu sportif : la gestion des supporters et la prévention des violences seront au centre de l’attention, avec le LOSC indirectement mêlé à ce contexte tendu entre Lens et Bruges.