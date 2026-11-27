Voici l’analyse complète du match de la 12e journée de Ligue 1 entre Angers et le RC Lens, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le RC Lens se déplace ce samedi (17h15) sur la pelouse du SCO d’Angers, pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Sur une série de cinq matchs sans succès toutes compétitions confondues, les Sang et Or tenteront de renouer enfin avec la victoire face à des Angevins également en grande difficulté.

Ligue 1 – Angers vs RC Lens

Samedi 28 novembre 2026 · 17h15 · Stade Raymond-Kopa

Angers : enrayer une spirale négative pour se relancer dans la course au maintien

Les journées se succèdent et la situation devient de plus en plus préoccupante pour le SCO d’Angers. Arrivé sur le banc angevin durant l’intersaison, Stéphane Gilli peine à trouver les solutions pour redresser une équipe qui s’enfonce progressivement dans les profondeurs du classement de Ligue 1.

Après 11 journées, les Angevins occupent l’avant-dernière place du championnat et accusent déjà trois points de retard sur le premier non-relégable. Si la saison est encore longue, le club du Maine-et-Loire doit rapidement réagir pour éviter de voir ses concurrents directs prendre leurs distances.

Le SCO n’a remporté aucune de ses six dernières rencontres de championnat, avec un bilan d’un match nul et cinq défaites. Les partenaires d’Anthony Lopes restent notamment sur trois revers consécutifs face à l’Olympique Lyonnais (2-0), à l’OGC Nice (0-2) et au Paris FC (4-0).

La lourde défaite concédée face au Paris FC le week-end dernier a confirmé les difficultés actuelles des Angevins. Alors qu’ils étaient parvenus à préserver leur cage inviolée jusqu’à la pause, les hommes de Stéphane Gilli ont complètement craqué en seconde période, encaissant quatre buts en l’espace de 45 minutes.

Au-delà des problèmes défensifs, c’est surtout le manque d’efficacité offensive qui pénalise le SCO depuis le début de la saison. Avec seulement neuf réalisations en 11 journées, Angers possède la moins bonne attaque de Ligue 1 et n’a plus trouvé le chemin des filets depuis quatre rencontres.

Amine El Ouazzani et Prosper Peter, auteurs de deux buts chacun en championnat, peinent à apporter la régularité nécessaire dans le secteur offensif. Le recrutement de joueurs capables de dynamiser l’attaque angevine pourrait d’ailleurs devenir un enjeu important du prochain mercato hivernal si cette situation venait à perdurer.

Pour la réception du RC Lens, Stéphane Gilli devrait néanmoins enregistrer le retour de Jordan Lefort, qui a purgé sa suspension face au Paris FC. Le défenseur devrait retrouver sa place dans l’axe et apporter son expérience à une arrière-garde qui aura besoin de retrouver davantage de sérénité.

En revanche, le SCO devrait être privé de Diatta et Zinga, tandis qu’Anthony Bermont, prêté par le RC Lens, ne devrait pas pouvoir affronter son club formateur en raison d’une clause figurant dans son contrat de prêt.

Face à des Lensois également en manque de confiance, les Angevins ont une occasion de mettre fin à leur mauvaise série. Ils devront notamment exploiter leur avantage physique face à un adversaire qui a disputé une rencontre de Ligue des Champions en milieu de semaine. Une meilleure gestion des temps faibles et davantage de justesse dans les derniers mètres seront indispensables pour espérer renouer avec le succès. Ligue 1 (28/11/2026)

RC Lens : Didier Digard à la recherche de sa première victoire

Loin des ambitions affichées en début de saison, le RC Lens traverse actuellement une période particulièrement délicate. Les Sang et Or occupent seulement la 11e place de Ligue 1 et n’ont plus goûté à la victoire depuis cinq rencontres toutes compétitions confondues.

Avant la trêve internationale, le club artésien avait notamment subi deux défaites en championnat contre le LOSC (1-0) et l’Olympique de Marseille (1-2). À ces mauvais résultats s’était ajoutée une véritable humiliation sur la scène européenne face à Côme (1-9), en Ligue des Champions.

Cette succession de contre-performances a précipité le départ de Yannick Cahuzac, remplacé par Didier Digard. L’ancien entraîneur du Havre a désormais pour mission de redonner une identité de jeu à cette équipe lensoise et de lui permettre de retrouver progressivement les premières places du championnat.

Pour ses débuts sur le banc du Racing, Didier Digard a obtenu un point lors de la réception de Toulouse (1-1). Malgré l’ouverture du score toulousaine, les Sang et Or ont évité une nouvelle défaite grâce à une réalisation de Michaël Cuisance. Un résultat insuffisant sur le plan comptable, mais qui a au moins permis d’interrompre leur série de revers.

Les Lensois n’ont toutefois pas réussi à confirmer ce léger mieux en Ligue des Champions. En déplacement sur la pelouse du RB Leipzig mardi soir, les Artésiens se sont inclinés (3-1), prolongeant ainsi leur mauvaise dynamique européenne.

Le déplacement à Angers apparaît donc comme un rendez-vous important pour Didier Digard. Face à une formation relégable, le nouvel entraîneur lensois aura l’opportunité de décrocher sa première victoire et de donner un nouvel élan à son équipe avant les prochaines échéances.

Pour parvenir à ses fins, le technicien français pourra notamment s’appuyer sur Florian Thauvin. Malgré les difficultés collectives du Racing, le capitaine lensois continue de porter son équipe offensivement. Avec cinq buts et sept passes décisives en Ligue 1, le champion du monde 2018 affiche un rendement remarquable et demeure le principal danger pour les défenses adverses.

Didier Digard dispose également de plusieurs solutions pour accompagner son capitaine dans le secteur offensif. Abdallah Sima, Florian Sotoca et Thorgan Hazard présentent des caractéristiques différentes, susceptibles de lui permettre d’adapter son animation en fonction de la physionomie de la rencontre.

Le coach artésien devra cependant encore se passer de Maik Nawrocki et d’Odsonne Édouard, tous deux blessés. Ruben Aguilar demeure incertain, tandis que Michaël Cuisance pourrait retrouver le groupe après avoir manqué le déplacement en Allemagne.

L’enchaînement des rencontres constitue également un paramètre à prendre en considération. Avec seulement quatre jours entre le match à Leipzig et celui à Angers, les Lensois pourraient manquer de fraîcheur physique. Il leur faudra donc éviter de se retrouver dans une rencontre trop décousue et chercher à contrôler les débats pour ne pas offrir au SCO des opportunités de se relancer. Ligue 1 (28/11/2026)

Les confrontations entre les deux équipes

Le RC Lens affiche un bilan particulièrement favorable lors de ses dernières confrontations avec le SCO d’Angers. Le club artésien a régulièrement pris le dessus sur les Angevins ces dernières saisons, que ce soit à Bollaert-Delelis ou au stade Raymond-Kopa.

Lors du précédent exercice, les Sang et Or avaient notamment remporté les deux rencontres de championnat face au SCO, avec un succès à Angers (1-2) avant une large victoire à domicile (5-1).

Cette réussite dans les confrontations directes pourrait constituer un avantage psychologique pour les partenaires de Florian Thauvin, qui abordent pourtant ce déplacement avec un capital confiance assez limité.

Les circonstances actuelles invitent néanmoins à la prudence. Le changement d’entraîneur à Lens et les difficultés rencontrées par les deux formations depuis plusieurs semaines rendent cette opposition moins prévisible que ne pourrait le laisser penser l’historique des rencontres.

Les compositions probables

La compo probable d’Angers : Lopes – Arcus, Camara, Lefort, J. Kalulu – Van den Boomen, Belkebla – Allevinah, Belkhdim, Sbaï – El Ouazzani.

Absents : Diatta, Zinga (blessés), Bermont (clause de prêt).

La compo probable du RC Lens : Risser – Ganiou, Gradit, Todibo – Abdulhamid, Titraoui ou Cuisance, Haidara, Udol – Thauvin, Sima, Sotoca.

Absents : Nawrocki, Édouard (blessés).

Incertains : Cuisance (malade), Aguilar (blessé).

Les joueurs à suivre

Amine El Ouazzani (Angers) : Alors que le SCO traverse une inquiétante période de disette offensive, l’attaquant marocain aura un rôle important à jouer face au RC Lens. Auteur de deux réalisations en championnat, il fait partie des rares joueurs angevins à avoir trouvé le chemin des filets à plusieurs reprises cette saison. Face à une défense lensoise qui manque de sérénité depuis plusieurs semaines, Amine El Ouazzani pourrait bénéficier de quelques situations intéressantes. Sa capacité à fixer les défenseurs centraux, à servir de point d’appui pour ses partenaires et à exploiter les ballons dans la surface adverse sera déterminante. Retrouver le chemin du but face aux Sang et Or pourrait également lui permettre de retrouver de la confiance et de relancer une attaque angevine en souffrance.

Florian Thauvin (RC Lens) : Le capitaine lensois représente incontestablement la principale menace offensive du Racing. Directement impliqué sur 12 buts en Ligue 1 cette saison (cinq réalisations et sept passes décisives), l’ancien Marseillais continue de se distinguer malgré les résultats décevants de son équipe. Sa qualité de pied gauche, sa vision du jeu et sa faculté à créer des décalages pourraient permettre aux Sang et Or de trouver la faille face à un bloc angevin probablement compact. Florian Thauvin pourrait également jouer un rôle majeur sur les coups de pied arrêtés, qui constituent une solution intéressante lorsque les espaces se font rares. Didier Digard aura besoin d’un grand Thauvin pour décrocher son premier succès sur le banc artésien.

Notre pronostic pour Angers – RC Lens

Cette opposition entre deux équipes en quête de confiance pourrait donner lieu à une rencontre relativement fermée. Le SCO d’Angers devrait avant tout chercher à retrouver une certaine solidité défensive après les quatre buts encaissés face au Paris FC. Les joueurs de Stéphane Gilli pourraient ainsi laisser l’initiative du jeu aux Lensois et tenter de profiter des pertes de balle adverses pour se projeter rapidement vers l’avant.

De son côté, le RC Lens possède davantage de qualités individuelles pour prendre le dessus sur son adversaire. Les Sang et Or devront toutefois se montrer patients pour désorganiser le bloc angevin, d’autant que leur déplacement à Leipzig en milieu de semaine pourrait peser sur les organismes. Leur manque de réussite ces dernières semaines ne plaide pas non plus en faveur d’une large victoire.

Nous envisageons donc une rencontre assez disputée, dans laquelle les occasions franches pourraient se faire rares. La créativité de Florian Thauvin et les différentes solutions offensives à la disposition de Didier Digard pourraient néanmoins permettre aux Artésiens de faire la différence. Face à la moins bonne attaque du championnat, Lens dispose d’une belle opportunité de retrouver le goût de la victoire.

Les cotes d’Angers – RC Lens

Pari Cote indicative Victoire d’Angers 4,45 Match nul 3,88 Victoire du RC Lens 1,59

Notre pronostic : victoire du RC Lens, cotée à 1,65

Pour cette rencontre, nous privilégions une courte victoire du RC Lens. Si les Sang et Or ne présentent pas toutes les garanties nécessaires au regard de leurs dernières prestations, les difficultés offensives du SCO d’Angers pourraient faire pencher la balance en leur faveur. Nous nous attendons à un match relativement pauvre en occasions, dans lequel la supériorité technique des Artésiens pourrait suffire à faire la différence. Un succès par le plus petit des écarts permettrait à Didier Digard de lancer véritablement son aventure sur le banc lensois.

Notre score : Angers 1-2 RC Lens

Après son interview polémique en milieu de semaine à Leipizg en Ligue des Champions, Florian Thauvin aura à cœur de montrer un tout autre visage sur le terrain d'Angers 👊



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