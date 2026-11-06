À LA UNE DU 6 NOV 2026
RC Lens : Cahuzac annonce un coup dur pour l’OM et sort du silence sur le fiasco face à Côme
Pronostic Angers – OGC Nice (08/11) : prono, cotes et compos
Pronostic Le Havre – Lorient (08/11) : prono, cotes et compos
Pronostic Le Mans – AS Monaco (08/11) : prono, cotes et compos
OM : pluie de bonnes nouvelles totalement inespérées avant le RC Lens !
Pronostic RC Lens – OM (08/11) : prono, cotes et compos
ASSE : le maillon faible est identifié, il est sur le banc des Verts ! 
ASSE : Sohaib Naïr éjecté du onze des Verts contre Laval !
Stade Rennais : le PSG et le RC Lens offrent une excellente nouvelle à Haise avant le LOSC
RC Lens : coups durs en vue pour Risser Ajorque, cap sur les Bleus pour Thauvin ! 

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Pronostic Angers – OGC Nice (08/11) : prono, cotes et compos

Par Fabien Chorlet2 min de lecture
Elye Wahi (OGC Nice)

Voici les chiffres clés du match de la 10e journée de Ligue 1 entre Angers et l’OGC Nice : classement, forme, confrontations et cotes. Le pronostic de la rédaction sera ajouté avant la rencontre.

Angers reçoit l’OGC Nice ce dimanche 8 novembre 2026 à 17h15, un match entre le 15e (8 pts) et le 8e (14 pts) du championnat.

Ligue 1 Angers vs OGC Nice
Dimanche 8 novembre 2026 · 17h15 · stade Raymond-Kopa

Angers : 15e de Ligue 1

Après 9 journées, Angers occupe la 15e place de Ligue 1 avec 8 points (2 victoires, 2 nuls, 5 défaites). Angers a marqué 9 buts et en a encaissé 17 (différence de buts : -8).

Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 1 victoire, 1 nul et 3 défaites — défaite à l’OL (0-2), nul contre Lorient (0-0), défaite contre l’OM (2-5), défaite à Brest (1-5), victoire contre Troyes (2-0).

OGC Nice : 8e de Ligue 1

Après 9 journées, l’OGC Nice occupe la 8e place de Ligue 1 avec 14 points (4 victoires, 2 nuls, 3 défaites). L’OGC Nice a marqué 13 buts et en a encaissé 12 (différence de buts : +1).

Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 4 victoires, 0 nul et 1 défaite — victoire contre le Stade Rennais (5-2), victoire à Brest (2-1), défaite à l’OL (1-2), victoire contre le RC Strasbourg (2-1), victoire contre le LOSC (2-1).

Les confrontations entre les deux équipes

Sur les 5 dernières confrontations : 1 victoire d’Angers, 1 nul et 3 victoires de l’OGC Nice.

  • 14/03/2026 : Angers 0-2 OGC Nice
  • 07/12/2025 : OGC Nice 0-1 Angers
  • 20/04/2025 : OGC Nice 2-1 Angers
  • 01/09/2024 : Angers 1-4 OGC Nice
  • 02/04/2023 : Angers 1-1 OGC Nice

Les compositions probables

La compo probable d’Angers : Lopes – Raolisoa, Camara, Lefort, Arcus, J. Kalulu – Belkhdim, van den Boomen, Belkebla, Sbaï – Peter.
Absent : El Ouazzani (blessé).
Incertain : Pona (blessé, reprise).

La compo probable de l’OGC Nice : Diouf – Abdelmonem, Ndayishimiye, Mandza – Clauss, Boudaoui, Coulibaly, Nkounkou – Diop, Wahi, Amoura.
Absents : Mendy, Abergel, Bombito (blessés).
Incertains : Witsel, Abdi (blessés, reprise).

Notre pronostic pour Angers – OGC Nice

Les cotes de Angers – OGC Nice

PariCote
Victoire d’Angers3,15
Match nul3,45
Victoire de l’OGC Nice1,97

Notre pronostic : match nul entre Angers et l’OGC Nice, côté à 3,45

Sur une excellente dynamique avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matchs de championnat, l’OGC Nice part favori de ce déplacement sur la pelouse d’Angers. Mais les Angevins, qui restent sur un succès face à Troyes (2-0), tenteront de confirmer leur regain de forme devant leur public et de prendre leurs distances avec la zone rouge. Malgré la supériorité des Aiglons sur le papier, le SCO pourrait parvenir à leur tenir tête.

Notre score : Angers 1-1 OGC Nice

OGC Nice en ce moment

Classement Ligue 1

8e / 18

14 pts · 9 matchs · 4V 2N 3D · +1

VDVV

Prochain match

Logo Angers SCOAngers SCOLogo OGC NiceOGC Nice

· Ligue 1 J10

13,15N3,4521,97Cotes PMU

Nos pronos Ligue 1 de la journée →

Derniers résultats
  • VOGC Nice 5-2 Stade Rennais
  • VStade Brestois 1-2 OGC Nice
  • DOL 2-1 OGC Nice
But! Pro Votre talent mérite d'être vu par les supporters de l'OGC Nice 438 000 supporters nous suivent · article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
OGC NiceAngers SCOPronostics Ligue 1
Recommandé pour les supporters de l'OGC Nice
Les Aiglons lisent aussi

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos OGC Nice : toutes les infos foot