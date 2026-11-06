Pronostic Angers – OGC Nice (08/11) : prono, cotes et compos

Voici les chiffres clés du match de la 10e journée de Ligue 1 entre Angers et l’OGC Nice : classement, forme, confrontations et cotes. Le pronostic de la rédaction sera ajouté avant la rencontre.

Angers reçoit l’OGC Nice ce dimanche 8 novembre 2026 à 17h15, un match entre le 15e (8 pts) et le 8e (14 pts) du championnat.

Ligue 1 – Angers vs OGC Nice

Dimanche 8 novembre 2026 · 17h15 · stade Raymond-Kopa

Angers : 15e de Ligue 1

Après 9 journées, Angers occupe la 15e place de Ligue 1 avec 8 points (2 victoires, 2 nuls, 5 défaites). Angers a marqué 9 buts et en a encaissé 17 (différence de buts : -8).

Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 1 victoire, 1 nul et 3 défaites — défaite à l’OL (0-2), nul contre Lorient (0-0), défaite contre l’OM (2-5), défaite à Brest (1-5), victoire contre Troyes (2-0).

OGC Nice : 8e de Ligue 1

Après 9 journées, l’OGC Nice occupe la 8e place de Ligue 1 avec 14 points (4 victoires, 2 nuls, 3 défaites). L’OGC Nice a marqué 13 buts et en a encaissé 12 (différence de buts : +1).

Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 4 victoires, 0 nul et 1 défaite — victoire contre le Stade Rennais (5-2), victoire à Brest (2-1), défaite à l’OL (1-2), victoire contre le RC Strasbourg (2-1), victoire contre le LOSC (2-1).

Les confrontations entre les deux équipes

Sur les 5 dernières confrontations : 1 victoire d’Angers, 1 nul et 3 victoires de l’OGC Nice.

14/03/2026 : Angers 0-2 OGC Nice

07/12/2025 : OGC Nice 0-1 Angers

20/04/2025 : OGC Nice 2-1 Angers

01/09/2024 : Angers 1-4 OGC Nice

02/04/2023 : Angers 1-1 OGC Nice

Les compositions probables

La compo probable d’Angers : Lopes – Raolisoa, Camara, Lefort, Arcus, J. Kalulu – Belkhdim, van den Boomen, Belkebla, Sbaï – Peter.

Absent : El Ouazzani (blessé).

Incertain : Pona (blessé, reprise).

La compo probable de l’OGC Nice : Diouf – Abdelmonem, Ndayishimiye, Mandza – Clauss, Boudaoui, Coulibaly, Nkounkou – Diop, Wahi, Amoura.

Absents : Mendy, Abergel, Bombito (blessés).

Incertains : Witsel, Abdi (blessés, reprise).

Notre pronostic pour Angers – OGC Nice

Les cotes de Angers – OGC Nice

Pari Cote Victoire d’Angers 3,15 Match nul 3,45 Victoire de l’OGC Nice 1,97

Notre pronostic : match nul entre Angers et l’OGC Nice, côté à 3,45

Sur une excellente dynamique avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matchs de championnat, l’OGC Nice part favori de ce déplacement sur la pelouse d’Angers. Mais les Angevins, qui restent sur un succès face à Troyes (2-0), tenteront de confirmer leur regain de forme devant leur public et de prendre leurs distances avec la zone rouge. Malgré la supériorité des Aiglons sur le papier, le SCO pourrait parvenir à leur tenir tête.

Notre score : Angers 1-1 OGC Nice