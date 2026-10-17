Mauvaise nouvelle pour Corentin Tolisso avant le choc entre l’OL et l’OGC Nice (dimanche, 20h45).

L’OL doit rapidement repartir de l’avant. Après sa première défaite de la saison en Ligue 1 sur la pelouse de Lens (1-2), Lyon reçoit Nice dimanche soir au Groupama Stadium (20h45). Mais au-delà de l’enjeu sportif, un autre sujet risque de faire parler : la présence de François Letexier au sifflet.

Letexier, des retrouvailles tendues avec Tolisso

L’arbitre international français a en effet déjà été au centre de plusieurs épisodes controversés impliquant les Lyonnais. Et Corentin Tolisso ne garde pas un bon souvenir de leurs derniers échanges.La désignation de François Letexier rappelle notamment la défaite de l’OL contre Monaco (1-2), en mars dernier. Après la rencontre, le capitaine lyonnais avait vivement contesté une décision arbitrale. Les Lyonnais estimaient qu’une faute sur Endrick aurait dû être sifflée avant l’action qui avait conduit au penalty victorieux des Monégasques. Tolisso avait également dénoncé l’attitude de l’arbitre lors de leur échange après le match.

« Je préfère ne pas vous dire la réponse de M. Letexier, il a été arrogant, c’était lunaire… », avait-il déclaré. Une sortie qui Les tensions entre Tolisso et Letexier remontent également au derby contre Saint-Étienne, disputé en avril 2025. Ce soir-là, Lucas Stassin avait d’abord été expulsé après une semelle sur le milieu lyonnais, avant que l’arbitre ne transforme le carton rouge en avertissement après intervention de la VAR. La décision avait provoqué une vive colère dans le camp lyonnais, d’autant que Stassin était resté sur le terrain et avait inscrit un doublé lors de la victoire stéphanoise (2-1).

L’OL doit surtout rebondir contre Nice

La Direction de l’arbitrage avait ensuite estimé que l’exclusion aurait dû être maintenue. Ces épisodes expliquent pourquoi cette nouvelle désignation risque de faire réagir certains supporters lyonnais.Pour autant, l’OL ne peut pas se permettre de laisser l’arbitrage prendre le dessus sur le terrain. Battus à Lens, les hommes de Paulo Fonseca ont perdu l’occasion de prendre la tête du championnat. La réception de Nice représente donc une occasion importante de réagir et de retrouver une dynamique positive.

Les Aiglons arrivent toutefois avec des ambitions, après deux victoires consécutives contre Lille puis Strasbourg. Malgré un début de saison compliqué, les Niçois ont retrouvé des couleurs et espèrent poursuivre sur cette lancée à Décines. Letexier sera assisté de Mehdi Rahmouni et d’Aurélien Berthomieu sur les lignes de touche. Ruddy Buquet officiera comme quatrième arbitre, tandis que Hamid Guenaoui et Nicolas Rainville seront chargés de l’assistance vidéo.