Khalis Merah (19 ans), formé à l’OL, a brillé en sentinelle, jeudi contre Lilleström (0-0), en Ligue Europa, et semble être une véritable alternative à ce poste.

Les absences et les besoins de rotation ont parfois du bon… y compris à l’OL. Jeudi soir, face à Lilleström (0-0), Carlos Vicens a surpris en installant Khalis Merah dans un rôle de numéro 6. Jusqu’ici, le jeune Lyonnais avait surtout été utilisé pour dépanner en faux numéro 9, en raison des absences de Loïs Openda et Pavel Sulc.

Merah, une nouvelle option crédible devant la défense de l’OL

On pouvait également l’imaginer dans un rôle de relayeur, mais c’est finalement devant la défense qu’il a été titularisé. Un choix dicté notamment par l’indisponibilité de Tyler Morton, opéré d’une pubalgie, et la nécessité de ménager Tanner Tessmann, récemment très sollicité. Derrière le duo composé de Corentin Tolisso et Nartey, Merah a endossé le costume de regista avec une maturité particulièrement intéressante.

À la pause, il affichait déjà 78 ballons touchés et 52 passes réussies dans le camp adverse. À l’aise dans l’orientation du jeu, le jeune milieu n’a pas hésité à prendre des risques balle au pied et s’est également montré efficace dans les duels. Il a même délivré un excellent ballon à Kaïl Boudache. De quoi donner des idées au staff lyonnais, alors que l’OL doit composer avec l’absence prolongée de Morton, dont le retour n’est pas attendu avant février.

Sage avait déjà repéré son potentiel face à l’ASSE !

Cette prestation n’a finalement rien d’une découverte pour ceux qui ont suivi la progression de Khalis Merah au centre de formation lyonnais. Le jeune milieu avait déjà occupé ce poste chez les moins de 16 ans, sous les ordres d’un certain Pierre Sage. L’ancien entraîneur de l’OL connaissait donc les qualités du joueur dans cette position et avait même travaillé spécifiquement certains aspects de son jeu. Dans les colonnes de L’Équipe, il explique : « Je voulais développer plusieurs choses chez lui. Sa relation avec le gardien et les défenseurs axiaux, quand il reçoit le ballon de derrière pour jouer vers l’avant. »

Mais c’est surtout un souvenir qui interpelle : celui d’un derby face à l’ASSE. Lors de cette rencontre remportée 4-2, Merah avait évolué seul devant la défense dans un système en 4-1-3-2. Une prestation qui avait marqué les observateurs du centre de formation, mais aussi son entraîneur. Pierre Sage l’avait alors trouvé « incroyable ». Autrement dit, l’idée de voir Merah s’installer en sentinelle chez les professionnels ne sort pas de nulle part. Son intelligence de jeu, sa qualité technique et sa capacité à orienter les premières relances correspondent précisément aux exigences de ce poste. Reste désormais à savoir si Khalis Merah peut transformer cet essai.