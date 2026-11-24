Voici l’analyse complète du match de la cinquième journée de phase de ligue de la Ligue Europa entre l’OL et Lillestrøm, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

L’Olympique Lyonnais reçoit ce jeudi (21h) Lillestrøm, à l’occasion de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. 13es au classement après quatre journées, les Gones tenteront de renouer avec la victoire en C3 après deux matchs sans succès face à Hoffenheim (3-0) et à la Real Sociedad (1-1).

Ligue Europa – OL vs Lillestrøm

Jeudi 26 novembre 2026 · 21h · Groupama Stadium

OL : retrouver la victoire pour se rapprocher du Top 8

L’Olympique Lyonnais aborde cette cinquième journée de Ligue Europa avec l’ambition de reprendre sa marche en avant sur la scène européenne. Après un début de campagne particulièrement encourageant, les Gones ont connu un léger coup d’arrêt lors de leurs deux dernières sorties. Une situation qui ne remet pas en cause leurs chances de qualification, mais qui les oblige désormais à retrouver de la régularité pour espérer terminer parmi les huit premiers du classement.

Les Lyonnais avaient pourtant parfaitement lancé leur parcours européen en remportant leurs deux premières rencontres face à Anderlecht (1-2) et Crystal Palace (3-2). Deux succès qui avaient confirmé leur capacité à rivaliser avec des adversaires de qualité et à se montrer efficaces offensivement. Mais les hommes de Carlos Vicens ont ensuite subi une lourde défaite sur la pelouse d’Hoffenheim (3-0), avant de concéder le match nul face à la Real Sociedad (1-1) lors de la précédente journée.

Avec sept points récoltés en quatre rencontres, l’OL occupe désormais la 13e place de la phase de ligue. Les Rhodaniens restent toutefois à égalité de points avec le huitième, dernier virtuellement qualifié directement pour les huitièmes de finale. Une victoire face à Lillestrøm leur permettrait donc de porter leur total à dix unités et de se rapprocher considérablement de leur objectif.

Cette rencontre représente également une occasion intéressante pour Carlos Vicens de poursuivre la mise en place de ses principes de jeu. Arrivé sur le banc lyonnais après le départ de Paulo Fonseca au Sporting Portugal, le technicien espagnol doit rapidement trouver les bons équilibres au sein d’un effectif qui possède de nombreuses qualités, mais qui manque encore de constance.

En championnat, l’Olympique Lyonnais réalise un début de saison globalement satisfaisant. Cinquièmes de Ligue 1 avec 17 points après onze journées, les Gones restent engagés dans la course aux places européennes. Ils ont néanmoins connu quelques difficultés ces dernières semaines, notamment lors de leur défaite sur la pelouse du Stade Brestois (2-0) avant la trêve internationale.

Le retour de la Ligue Europa pourrait donc permettre aux Lyonnais de retrouver de la confiance. Face à une formation norvégienne qui connaît de grandes difficultés dans cette compétition, les hommes de Carlos Vicens disposent d’une belle occasion de renouer avec le succès et de se rassurer offensivement.

Sur le plan collectif, l’OL possède plusieurs arguments pour prendre le dessus sur son adversaire. Sa qualité technique au milieu de terrain, sa capacité à conserver le ballon et la mobilité de ses joueurs offensifs devraient lui permettre de prendre rapidement le contrôle de la rencontre.

Corentin Tolisso sera notamment l’un des éléments essentiels du dispositif lyonnais. Le capitaine des Gones réalise un début de campagne européenne particulièrement intéressant, avec déjà deux buts inscrits en quatre journées. Buteur lors du match nul face à la Real Sociedad (1-1), l’international français a une nouvelle fois démontré son importance dans les moments décisifs.

Grâce à son expérience, sa vision du jeu et sa capacité à se projeter dans la surface adverse, Tolisso représente une véritable arme supplémentaire pour l’OL. Face à une équipe de Lillestrøm qui pourrait chercher à défendre bas, ses déplacements entre les lignes et sa qualité de passe pourraient permettre de créer des décalages.

Sur les côtés, Zachary Athekame et Keito Nakamura pourraient également jouer un rôle important. Le premier apporte une activité offensive intéressante depuis son couloir, tandis que le second possède les qualités techniques nécessaires pour éliminer et déséquilibrer une défense regroupée. Le Japonais a d’ailleurs déjà délivré deux passes décisives depuis le début de cette Ligue Europa.

Les Lyonnais devront toutefois composer avec plusieurs absences importantes. Loïs Openda, toujours blessé au péroné, ne sera pas disponible pour cette rencontre. Tyler Morton, récemment opéré des adducteurs, manque également à l’appel, tout comme Pavel Sulc et Assan Ouédraogo. Des forfaits qui réduisent les possibilités de rotation de Carlos Vicens, notamment dans l’entrejeu et le secteur offensif.

L’entraîneur lyonnais pourra néanmoins s’appuyer sur les retours d’Ernest Nuamah et de Moussa Niakhaté, absents lors du déplacement à Saint-Sébastien. Deux renforts intéressants qui pourraient lui permettre de disposer de davantage de solutions pour composer son onze de départ.

Face à Lillestrøm, l’un des principaux enjeux sera de parvenir à faire rapidement la différence. Les Norvégiens pourraient chercher à ralentir le rythme de la rencontre et à fermer les espaces pour limiter les occasions lyonnaises. L’OL devra donc faire preuve de patience et de précision dans ses transmissions pour trouver la faille.

La solidité défensive sera également importante. Malgré la différence de niveau entre les deux formations, les Gones devront rester attentifs aux contre-attaques adverses et éviter les pertes de balle dangereuses dans leur propre camp. Leur lourde défaite à Hoffenheim a notamment rappelé qu’ils pouvaient être mis en difficulté lorsqu’ils perdaient leur organisation collective.

Devant leur public, les Lyonnais devraient néanmoins disposer d’une marge de manœuvre importante. Une victoire convaincante leur permettrait non seulement de se rapprocher du Top 8, mais également de retrouver une dynamique positive avant les prochaines échéances.

Lillestrøm : un exploit nécessaire pour rester dans la course

Lillestrøm se présente au Groupama Stadium dans une situation particulièrement délicate. Après quatre journées de Ligue Europa, le club norvégien occupe la 34e place du classement avec un seul point au compteur. Un bilan insuffisant qui compromet sérieusement ses chances de poursuivre l’aventure européenne au-delà de cette phase de ligue.

Les hommes d’Erik Ødegaard ont rencontré de nombreuses difficultés depuis le début de la compétition. Battus à domicile par Torreense (1-2) lors de leur entrée en lice, ils ont ensuite obtenu un match nul face au Sparta Prague (1-1), avant de subir une lourde défaite contre la Real Sociedad (0-6). Leur dernière rencontre européenne s’est également soldée par un revers face au Viktoria Plzen (0-1).

Avec un seul point récolté sur douze possibles, les Norvégiens accusent déjà trois longueurs de retard sur la 24e place, dernière qualificative pour les barrages. Un nouveau résultat négatif à Lyon pourrait donc les placer dans une situation quasiment irrémédiable à trois journées de la fin.

Cette campagne européenne représente néanmoins une expérience particulière pour Lillestrøm. Le club a obtenu son billet pour la Ligue Europa grâce à sa victoire en Coupe de Norvège la saison dernière, alors qu’il évoluait encore en deuxième division. Une performance remarquable qui lui a permis de retrouver la scène continentale malgré son statut d’outsider.

Si les résultats européens sont décevants, Lillestrøm affiche un visage beaucoup plus convaincant sur la scène nationale. Promus en première division norvégienne, les hommes d’Erik Ødegaard réalisent une saison intéressante en Eliteserien, où ils occupent la quatrième place avec 45 points. Ils ont notamment remporté trois de leurs quatre dernières rencontres de championnat, confirmant leur capacité à rivaliser avec les meilleures formations du pays.

Cette différence de rendement entre le championnat et la Ligue Europa illustre toutefois les difficultés rencontrées par le club norvégien lorsqu’il doit affronter des adversaires plus expérimentés. Face à des formations disposant d’une qualité technique supérieure, Lillestrøm peine notamment à conserver le ballon et à résister aux offensives adverses.

Sa lourde défaite contre la Real Sociedad (0-6) a particulièrement mis en évidence ses fragilités défensives. Les Norvégiens avaient été dépassés par la vitesse d’exécution et les déplacements des joueurs espagnols, sans parvenir à trouver les solutions nécessaires pour réagir.

Le déplacement à Lyon pourrait donc présenter des difficultés similaires. Face à une équipe qui devrait largement dominer la possession, Lillestrøm devra avant tout chercher à rester compact et à limiter les espaces entre ses lignes.

Pour espérer rivaliser, les visiteurs pourraient privilégier une organisation prudente, avec un bloc relativement bas et une volonté de fermer l’axe. Cette approche pourrait leur permettre de ralentir les offensives lyonnaises, mais elle nécessitera une grande concentration pendant l’intégralité de la rencontre.

Offensivement, Lillestrøm dispose malgré tout de quelques arguments intéressants. Vá représente notamment l’une de ses principales armes avec huit buts et cinq passes décisives en championnat. Sa vitesse et sa capacité à provoquer pourraient lui permettre de profiter des espaces laissés par les latéraux lyonnais.

Fredrik Gulbrandsen constitue également une menace importante. Auteur de sept réalisations et de deux passes décisives en Eliteserien, l’attaquant norvégien possède l’expérience nécessaire pour exploiter les rares occasions qui pourraient se présenter. Sa capacité à se positionner dans la surface et à attaquer la profondeur sera particulièrement précieuse.

Thomas Lehne Olsen pourrait aussi apporter des solutions offensives. Déjà auteur de deux buts en Ligue Europa, il représente l’un des joueurs les plus efficaces du club norvégien dans cette compétition. Sa présence pourrait notamment être utile sur les coups de pied arrêtés.

Car les phases arrêtées pourraient constituer une opportunité intéressante pour Lillestrøm. Face à une formation lyonnaise qui devrait monopoliser le ballon, les Norvégiens devront chercher à exploiter chaque corner et chaque coup franc obtenu à proximité de la surface adverse.

Sur le plan défensif, Erik Ødegaard devra également composer avec quelques incertitudes. Espen Garnas est annoncé forfait, tandis que Ranger et Bassi ne sont pas certains de pouvoir tenir leur place. Des absences potentielles qui pourraient fragiliser davantage une équipe déjà en difficulté sur la scène européenne.

Le principal objectif de Lillestrøm sera donc de rester dans le match le plus longtemps possible. Si les Norvégiens parviennent à préserver leur cage inviolée pendant une longue période, ils pourraient progressivement faire douter les Lyonnais et espérer obtenir un résultat positif.

Mais face à un OL déterminé à retrouver la victoire, la tâche s’annonce particulièrement compliquée. Les visiteurs devront réaliser une prestation collective bien supérieure à celles proposées lors de leurs dernières sorties européennes pour espérer créer la surprise.

Les confrontations entre les deux équipes

L’Olympique Lyonnais et Lillestrøm ne se sont encore jamais affrontés dans le cadre d’une compétition européenne officielle. Cette rencontre constituera donc une première entre les deux formations.

L’OL possède toutefois une expérience continentale nettement supérieure à celle de son adversaire. Habitué à participer régulièrement aux compétitions européennes, le club rhodanien a notamment disputé plusieurs campagnes de Ligue des Champions et de Ligue Europa au cours des dernières décennies.

De son côté, Lillestrøm possède une histoire européenne plus modeste. Le club norvégien a déjà participé à différentes compétitions continentales, mais reste peu habitué à affronter des formations du calibre de Lyon.

Cette différence d’expérience pourrait notamment se faire ressentir dans la gestion des moments importants. Les Lyonnais disposent de plusieurs joueurs ayant déjà évolué au plus haut niveau européen, tandis que les Norvégiens devront s’adapter à un environnement particulièrement exigeant.

Au regard des résultats des quatre premières journées, l’OL semble donc disposer d’un avantage important. Mais les Gones devront confirmer cette supériorité sur le terrain pour éviter toute mauvaise surprise.

Les compositions probables

La compo probable de l’OL : Greif – Athekame, Bacher, Kluivert ou Niakhaté, Abner – Bidstrup, Tessmann, Tolisso – Boudache ou Nuamah, Merah, Duranville ou Nakamura.

Absents : Openda, Morton, Sulc, Ouedraogo, Mata (blessés).

La compo probable de Lillestrøm : Dahlberg – Ranger ou Ottesen, Gabrielsen, Kristiansen, Paintsil – Ibrahimaj, Ottosson, Nyheim – Va, Gulbrandsen, Kitolano.

Absent : Espen Garnas (blessé).

Incertain : Ranger, Bassi (blessés).

Les joueurs à suivre

Corentin Tolisso (OL) : Le capitaine lyonnais pourrait être l’un des grands artisans d’un éventuel succès des Gones. Auteur de deux buts et trois passes décisives en Ligue 1 cette saison, il s’est également montré décisif en Ligue Europa avec deux réalisations en quatre rencontres. Le milieu de terrain français reste notamment sur un but important face à la Real Sociedad (1-1), qui a permis à son équipe de ramener un point de Saint-Sébastien. Grâce à son expérience, sa qualité technique et sa capacité à se projeter vers l’avant, Tolisso représente une arme essentielle dans le dispositif de Carlos Vicens. Face à une formation norvégienne susceptible de défendre avec plusieurs joueurs derrière le ballon, ses déplacements entre les lignes et ses frappes à l’entrée de la surface pourraient faire la différence. Son rôle sera également important dans la récupération du ballon et la maîtrise du rythme de la rencontre. Nous le voyons jouer un rôle majeur dans cette affiche européenne, avec la possibilité d’inscrire un nouveau but.

Fredrik Gulbrandsen (Lillestrøm) : L’attaquant norvégien sera l’un des principaux dangers pour la défense lyonnaise. Auteur de sept buts et deux passes décisives en championnat cette saison, il représente une valeur sûre du secteur offensif de Lillestrøm. Grâce à son expérience, sa mobilité et sa capacité à attaquer les espaces, Gulbrandsen pourrait permettre à son équipe de se montrer dangereuse malgré une possession probablement limitée. Face à un OL qui devrait évoluer assez haut sur le terrain, ses appels dans la profondeur pourraient notamment poser quelques problèmes aux défenseurs rhodaniens. L’attaquant norvégien devra toutefois se montrer particulièrement efficace, car les occasions de son équipe risquent d’être peu nombreuses. Sa capacité à conserver le ballon et à combiner avec Vá pourrait également permettre aux visiteurs de développer quelques situations intéressantes. S’il parvient à exploiter les éventuelles erreurs défensives lyonnaises, Gulbrandsen pourrait offrir à Lillestrøm une occasion de créer la surprise.

Notre pronostic pour OL – Lillestrøm

L’Olympique Lyonnais aborde cette cinquième journée de Ligue Europa avec le statut de grand favori. Après avoir remporté ses deux premières rencontres contre Anderlecht (1-2) et Crystal Palace (3-2), le club rhodanien a marqué le pas en s’inclinant lourdement face à Hoffenheim (3-0), avant de partager les points avec la Real Sociedad (1-1). Avec sept unités au compteur, les hommes de Carlos Vicens occupent la 13e place du classement, mais restent à égalité de points avec le huitième. Une victoire leur permettrait donc de se rapprocher des places directement qualificatives pour les huitièmes de finale.

En face, Lillestrøm connaît une campagne européenne particulièrement compliquée. Les Norvégiens n’ont récolté qu’un seul point lors des quatre premières journées et occupent l’avant-dernière place du classement. Leur défense a notamment montré de grosses limites, avec dix buts encaissés, dont six face à la Real Sociedad (0-6). Malgré une saison encourageante en championnat, où ils occupent la quatrième place, les hommes d’Erik Ødegaard semblent éprouver des difficultés à rivaliser avec des formations d’un niveau supérieur.

Cette rencontre pourrait donc rapidement tourner à l’avantage des Lyonnais. Devant leur public, les Gones devraient monopoliser le ballon et multiplier les offensives face à une équipe norvégienne susceptible de défendre assez bas. La qualité technique de Corentin Tolisso, la créativité de Keito Nakamura et les projections offensives de Zachary Athekame pourraient notamment permettre à l’OL de se procurer de nombreuses occasions.

Nous pensons toutefois que les Lyonnais devront faire preuve de patience pour trouver la faille. Lillestrøm pourrait chercher à ralentir le rythme et à exploiter les quelques espaces laissés par les Rhodaniens en contre-attaque. Mais la différence de qualité entre les deux effectifs devrait finir par se faire ressentir. Nous misons donc sur une victoire convaincante de l’OL (3-0), qui lui permettrait de retrouver le succès en Ligue Europa et de se replacer dans la course au Top 8.

Les cotes de OL – Lillestrøm

Résultat Cote Victoire de l’OL 1,12 Match nul 6,75 Victoire de Lillestrøm 12,00

Notre pronostic : victoire de l’OL, cotée à 1,12

Pour cette rencontre européenne, nous choisissons de miser sur une victoire de l’Olympique Lyonnais. Malgré ses deux derniers résultats décevants en Ligue Europa, le club rhodanien possède suffisamment d’arguments pour prendre le dessus sur une formation de Lillestrøm qui peine à exister dans cette compétition.

Les Norvégiens ont notamment encaissé dix buts en quatre rencontres et n’ont toujours pas remporté le moindre match. Leur manque de solidité défensive pourrait leur coûter cher face à des Lyonnais qui auront à cœur de réagir après deux rencontres européennes sans victoire.

Nous imaginons une rencontre largement dominée par les hommes de Carlos Vicens, qui devraient parvenir à faire la différence grâce à leur maîtrise technique et à leur supériorité offensive. Les Gones pourraient ouvrir le score dès la première période avant de creuser l’écart après la pause, profitant des espaces laissés par des Norvégiens contraints de se découvrir.

Une victoire sans encaisser de but permettrait également à l’OL de retrouver de la confiance sur le plan défensif, tout en réalisant une excellente opération dans la course à la qualification directe pour les huitièmes de finale.

Notre score : OL 2-0 Lillestrøm