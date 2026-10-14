Pronostic Stade Rennais – OFI Crète (15/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète de match de la deuxième journée de phase de ligue de Ligue Europa entre le Stade Rennais et l’OFI Crète, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Tenu en échec sur la pelouse du Sturm Graz (0-0) lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue Europa, le Stade Rennais va désormais retrouver l’Europe à domicile avec la réception ce jeudi (21h) du club grec de l’OFI Crète. Une rencontre que les Rouge et Noir tenteront de remporter pour décrocher leur première victoire dans la compétition cette saison.

Ligue Europa – Stade Rennais vs OFI Crète

Jeudi 15 octobre 2026 · 21h · Roazhon Park

Stade Rennais : les Rouge et Noir doivent lancer leur campagne européenne

De retour sur la scène européenne cette saison, le Stade Rennais espère réaliser un beau parcours en Ligue Europa. Après avoir connu plusieurs saisons irrégulières, le club breton ambitionne de retrouver une certaine stabilité et de s’installer durablement parmi les équipes capables de jouer les premiers rôles, aussi bien en championnat que sur la scène continentale. Pour cela, les hommes d’Habib Beye devront notamment faire du Roazhon Park une véritable forteresse, à commencer par cette réception de l’OFI Crète.

Le début de saison des Rennais a toutefois été marqué par quelques difficultés. Capables de réaliser de belles prestations lorsqu’ils parviennent à imposer leur rythme, les Rouge et Noir ont également montré certaines limites, notamment dans leur capacité à enchaîner les bons résultats. Avant la trêve internationale, ils avaient ainsi subi une lourde défaite sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (4-0), mettant en évidence leurs difficultés défensives face à une formation particulièrement efficace. Un revers qui a rappelé que cette équipe rennaise avait encore des progrès à accomplir pour rivaliser avec les meilleures formations du championnat.

Sur la scène européenne, le Stade Rennais n’a pas non plus réussi à faire la différence lors de son entrée en lice. En déplacement sur la pelouse du Sturm Graz, les Bretons ont dû se contenter d’un match nul et vierge (0-0). Un résultat qui leur a permis de prendre leur premier point dans cette phase de ligue, mais qui les oblige désormais à aller chercher une victoire pour ne pas prendre trop de retard dans la course à la qualification. Face à l’OFI Crète, les hommes d’Habib Beye devront notamment afficher davantage de créativité et d’efficacité dans les trente derniers mètres.

Ce deuxième rendez-vous européen représente donc une belle occasion pour le Stade Rennais de se relancer. Portés par leur public, les Rouge et Noir devraient chercher à prendre rapidement l’initiative et à mettre sous pression la défense grecque. Sur le papier, les Bretons disposent d’un effectif supérieur à celui de leur adversaire et semblent avoir les armes nécessaires pour décrocher les trois points. Reste désormais à traduire cette supériorité sur le terrain.

OFI Crète : les Grecs veulent créer la surprise en Bretagne

Moins habitué aux grandes soirées européennes que son adversaire, l’OFI Crète aborde cette campagne de Ligue Europa avec l’ambition de se faire une place sur la scène continentale. Le club basé à Héraklion, sur l’île de Crète, ne possède pas les mêmes moyens financiers ni la même profondeur d’effectif que le Stade Rennais. Cela ne l’empêche toutefois pas de nourrir des ambitions et de vouloir bousculer la hiérarchie face à des formations théoriquement supérieures.

Le principal défi de l’OFI Crète sera de parvenir à maintenir un niveau de performance élevé face à une opposition plus relevée que celle qu’il rencontre habituellement en championnat grec. Les Crétois devront notamment faire preuve d’une grande discipline tactique pour limiter les espaces et empêcher les Rennais de développer leur jeu. Leur capacité à résister à la pression adverse, particulièrement dans les premières minutes, pourrait avoir une influence importante sur le scénario de la rencontre.

L’OFI Crète possède néanmoins quelques arguments pour inquiéter son adversaire. Dans ce type de déplacement, les formations grecques peuvent notamment chercher à s’appuyer sur un bloc compact, une importante agressivité dans les duels et des transitions offensives rapides. Les coups de pied arrêtés pourraient également représenter une arme intéressante pour les visiteurs, qui auront probablement moins souvent la possession du ballon que leurs adversaires.

Face au Stade Rennais, l’OFI Crète n’aura donc pas grand-chose à perdre. Un résultat positif au Roazhon Park constituerait une belle opération pour le club grec, qui pourrait profiter d’une éventuelle fébrilité rennaise pour créer la surprise. Mais pour espérer repartir de Bretagne avec des points, les Crétois devront sans doute réaliser une prestation particulièrement solide sur le plan défensif et faire preuve d’un maximum de réalisme devant le but.

Les confrontations entre les deux équipes

Cette affiche entre le Stade Rennais et l’OFI Crète ne s’inscrit pas dans une rivalité européenne historique. Les deux clubs évoluent dans des championnats différents et n’ont pas l’habitude de se retrouver sur la scène continentale. Cette rencontre représente donc un rendez-vous inédit pour de nombreux joueurs des deux formations.

Le Stade Rennais possède toutefois une expérience européenne plus importante sur la période récente. Les Bretons ont notamment disputé plusieurs campagnes de Ligue Europa et de Ligue Conférence, affrontant des adversaires de différents championnats. Ils ont ainsi acquis une certaine expérience des rencontres internationales, un élément qui pourrait leur être utile pour gérer les moments importants de ce match.

L’OFI Crète devra, de son côté, s’adapter à l’environnement du Roazhon Park et à l’intensité que devrait imposer son adversaire. Au-delà de l’absence de véritable historique entre les deux équipes, c’est surtout la différence de moyens et d’expérience qui pourrait peser dans cette confrontation. Mais comme souvent en Coupe d’Europe, la hiérarchie sur le papier ne garantit pas forcément le résultat final.

Les compos probables

La compo probable du Stade Rennais : Samba – Reynolds, Cresswell, Rouault, Nagida – Rongier, Thomasson, Camara – Blas, Al-Tamari, Lepaul.

Absent : Aucun.

La compo probable de l’OFI Crète : Christogeorgos – Kostoulas, Poungouras, Krizmanic – Dickmann, Androutsos, Bouchalakis, Athanasiou – Fountas, Cantalapiedra, Kodro.

Les joueurs à suivre

Esteban Lepaul (Stade Rennais) : l’attaquant français pourrait être l’un des principaux atouts offensifs des Rouge et Noir dans cette rencontre. À l’aise dans la surface de réparation, capable de prendre la profondeur et de se montrer dangereux sur les centres, il possède un profil intéressant pour faire la différence face à une défense regroupée. Si le Stade Rennais parvient à installer durablement son jeu dans le camp grec, Lepaul pourrait bénéficier de plusieurs situations favorables. Son sens du placement et sa capacité à se démarquer seront particulièrement importants pour transformer la domination bretonne en occasions franches.

Kenan Kodro (OFI Crète) : l’avant-centre international bosnien pourrait être l’un des principaux dangers pour la défense du Stade Rennais. Passé notamment par Osasuna, Mayence et l’Athletic Bilbao, l’attaquant possède une solide expérience du football européen. Du haut de son mètre 90, il se distingue notamment par son jeu de tête, sa puissance physique et sa capacité à peser sur les défenses adverses. Face à une équipe rennaise qui devrait monopoliser le ballon, Kodro pourrait jouer un rôle important en conservant les ballons dos au but et en permettant à ses partenaires de se projeter rapidement vers l’avant. Sa présence dans la surface de réparation pourrait également représenter une menace sur les centres et les coups de pied arrêtés.

Notre pronostic pour Stade Rennais – OFI Crète

Sur le papier, le Stade Rennais part largement favori de cette confrontation. Les Rouge et Noir possèdent un effectif plus complet, une expérience européenne supérieure et auront l’avantage d’évoluer devant leur public. Après leur match nul face au Sturm Graz, les hommes d’Habib Beye savent également qu’une victoire leur permettrait de véritablement lancer leur campagne de Ligue Europa. Ils devraient donc aborder cette rencontre avec l’intention de rapidement prendre le contrôle du jeu et de multiplier les situations offensives.

Mais l’OFI Crète ne se déplacera pas en Bretagne uniquement pour défendre. Déjà vainqueur lors de la première journée, le club grec aborde cette rencontre avec trois points au compteur, contre un seul pour les Rennais. Les visiteurs pourraient donc jouer libérés et chercher à profiter des espaces laissés par une équipe bretonne obligée de prendre des initiatives. Leur capacité à résister au pressing rennais et à exploiter les pertes de balle adverses sera déterminante. Nous voyons néanmoins le Stade Rennais faire parler sa supériorité technique pour s’imposer avec au moins deux buts d’écart.

Les cotes de Stade Rennais – OFI Crète

Pari Cote Victoire du Stade Rennais 1,27 Match nul 6,75 Victoire de l’OFI Crète 10,50

Notre pronostic : victoire du Stade Rennais, côté à 1,27

Nous misons sur une large victoire du Stade Rennais face à l’OFI Crète. Après leur entrée en matière timide sur la pelouse du Sturm Graz (0-0), les Rouge et Noir devraient afficher un visage beaucoup plus offensif pour leur premier match européen de la saison au Roazhon Park. Face à une formation grecque qui risque de subir la domination bretonne, nous voyons les hommes d’Habib Beye faire la différence grâce à leur supériorité technique et à leur potentiel offensif. Un succès convaincant permettrait également aux Rennais d’engranger de la confiance avant la suite de leur campagne européenne.

Notre score : Stade Rennais 3-0 OFI Crète.