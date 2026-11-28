Déjà privé de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, le PSG aurait pu perdre un nouvel élément offensif mercredi contre l’AS Roma (2-2). Une séquence passée presque inaperçue pendant la rencontre montre Senny Mayulu se tordre la jambe après une glissade très inquiétante.

Mayulu glisse et se tient immédiatement la jambe

Le PSG n’en avait pas forcément conscience au coup de sifflet final, mais son infirmerie aurait pu accueillir un troisième joueur victime d’une grave blessure au genou. Senny Mayulu a échappé au pire lors du match nul concédé mercredi soir face à l’AS Roma en Ligue des champions.

Les images ont été diffusées dans la séquence de Canal+ consacrée aux coulisses de la rencontre. En bout de course, le jeune Parisien perd ses appuis sur la pelouse détrempée du Parc des Princes. Sa jambe semble alors se bloquer tandis que son corps bascule, dans un mouvement particulièrement impressionnant.

Mayulu reste quelques secondes au sol, grimace et teste son genou. Matias Soulé, rapidement inquiet, vient immédiatement à sa rencontre et l’aide à se relever. Le milieu offensif parisien peut finalement reprendre sa place sans qu’une blessure soit signalée.

Le PSG a été à un rien de perdre un autre joueur sur une blessure aux ligaments croisés mercredi. Matias Soulé s’inquiète immédiatement pour Senny Mayulu et l’aide à se relever. — @MeteoFootMaps https://twitter.com/MeteoFootMaps/status/2126699785499374071

Une scène qui ravive les inquiétudes au PSG

Cette chute prend une dimension particulière dans le contexte actuel. Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia ont tous les deux subi une grave blessure aux ligaments croisés et manqueront la suite de la saison. Les similitudes visuelles entre ces différents incidents ont logiquement provoqué une nouvelle frayeur chez les supporters parisiens.

Selon les informations relayées par Onze Mondial, le Titi parisien a ainsi frôlé la catastrophe sur cette action anodine. Aucun diagnostic médical inquiétant n’a toutefois été communiqué à son sujet.

Un soulagement majeur pour Luis Enrique

On vous en parlait jeudi : les blessures de Doué et Kvaratskhelia ont relancé la réflexion du PSG pour le mercato hivernal. Cette nouvelle séquence ne modifie pas le bilan médical, mais elle souligne la fragilité du secteur offensif à quelques semaines de l’ouverture du marché.

Le soulagement est d’autant plus important que Mayulu profite précisément des absences actuelles pour obtenir davantage de temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique. Le perdre à son tour aurait encore réduit les solutions du technicien espagnol. Après deux ruptures des ligaments croisés, Paris a cette fois évité une troisième catastrophe.